В Екатеринбурге загорелись поддоны на площади 1500 квадратных метров

На месте ЧП работали 45 огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Сибирский тракт, 57М. Огонь успел охватить 1,5 тысячи квадратных метров, перед тем, как огнеборцы смогли его потушить. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар вспыхнул ночью 12 июля. Причиной ЧП стали загоревшиеся поддоны и строительные бытовки на открытой площадке. Изначально огонь распространился на 1,3 тысячи квадратных метров. Тушение возгорания затрудняли высоковольтная линия электропередач и сильные ветра.

- Была угроза распространения на контейнеры и на припаркованную технику на территории базы. Угроза личному составу сохранялась, пока не было отключено напряжение, - рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Свердловской области Егор Бухряков.

В 4:17 на месте были 33 спасателя и 11 пожарных машин. Им удалось локализовать пожар, который уже разросся до 1,5 тысяч квадратных метров. На месте был развернут оперативный штаб. Все силы брошены на тушение огня.

Были слышны хлопки. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

- Что-то трескалось и хлопало. Минимум три раза мы услышали громкие хлопки с той стороны. А дым распространился по району мгновенно. Дышать было нечем, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

Только в 5:51 огнеборцам удалось ликвидировать пожар. На тот момент в его тушении были задействованы 47 спасателей и 15 единиц техники. К счастью, в огне никто не пострадал.

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