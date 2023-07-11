Вадим Самойлов: «Чтобы раскачать производство, нам нужна система»

Вадим Самойлов заглянул в мобильную студию радио «Комсомольская правда» [90.2fm] и рассказал о своих планах Фото: Павел ФИЛИППОВ

Во время международной промышленной выставки «Иннопром 2023» лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заглянул в мобильную студию радио «Комсомольская правда» [90.2fm] и рассказал о своих планах.

- На «Иннопроме» я уже не в первый раз. Для тех, кто не знает, во мне есть две ипостаси: музыкант и радиоинженер (по образованию), закончил радиофак УПИ.

Сфера музыки и музыкального производства концертных шоу меня всегда интересовала, ведь это очень наукоемкая и технологическая сфера.

В свое время, у нас на Урале производили электронные музыкальные инструменты- электрогитары, синтезаторы. Сейчас мы в основном пользуемся импортными, потому что у нас почти ничего не производится, не считая энтузиастов – ремесленников, то, что можно назвать крафтом, - рассказывает Вадим Самойлов.

Вместе друзьями, которые возглавляют крупные предприятия, имеют огромный опыт налаживания производства, мы задумались: «А почему бы нам, вместе с экосистемой «Космос» и Корпорацией развития Среднего Урала не начать развивать эту историю?».

Вследствие, в новой экосистеме, которая скоро появиться в Кольцово, где будет новый кампус УрФУ, где будут общежития, технопарки, индустриальные парки, мы скоро интегрируем образование с радиофаком. Сегодня я презентую два направления по этому поводу.

Музыкант часто выступает в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас сейчас очень много затачивается под креативный кластер, креативную индустрию. В этом плане мы можем чем-то обменяться с кем-то, торговать?

- С моей точки зрения, петь - рисовать – это верхушка айсберга, а для того чтобы все здесь существовало нужна научно - технологическая база. Для этого, нужны свои инструменты, свои арт-технологии, свои шоу-технологии, свои экраны, свои усилители, комбики, компьютерные программы, большей количество всего нашего. Тут вопрос не в производстве, а в культуре овладения этой наукой.

Для меня креативный кластер – приятное последствие, когда уже народное творчество возникает, я как раз за науку и технологию, за тот самый фундамент. Поэтому я на «Иннопром», поэтому я на промышленной выставке, ведь всей промышленности предшествует наука и образование.

- Есть ли понимание, видение результата?

- Сейчас мы открываем «Лабораторию звука и света» на радиофаке Политеха. Пока что мы открываемся в формате кружка. Но в перспективе пяти лет мы планируем выйти на полноценное академическое образование. То есть, тоже самое радиотехническое образование, но угол охвата иной, он затрагивает преобразование сигнала, цифровой обработки сигналов, технологию различных устройств, все это применяется не только в музыке и кино, но это все, чем мы пользуемся: микрофоны, звуковые карты, видео карты. Наш производитель их производит единицами и для того, чтобы это все раскачать, нам нужна система.

Например: сейчас мы наблюдаем как китайский автопром активно и агрессивно заходит. Почему это случилось? Двадцать лет назад были созданы сотни автомобильных институтов, которые брали технику, разбирали ее и изучали и через двадцать лет произошел рывок. Я предлагаю пойти этим же путем. Это совершенно нормальный путь. Карен Шахназаров очень часто в своих передачах говорит: «Вот мы сейчас кино снимаем, а на что мы будем через пять лет, когда перекроют импорт до конца? - и он приводит пример - Раньше доставали камеру какую-нибудь и говорили «Сможете сделать - получите сталинскую премию».

Немного иные методы, но для развития отечественной радиоэлектроники, элементную базу – это необходимо. Это шаги в том направлении.

Вадим Самойлов уверен, что любое производство надо начинать с образования и научных разработок Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Американец открыл предприятие по производству микрофонов. Слышали об этом?

- Да, он воспользовался советской технологической базой микрофона «Октава» из Тулы. Т.е. он изучил эту сферу, привлек инвестиции и у него получилось. Почем мы не можем это делать сами? Можем, этому просто нужно учиться и предлагать.

Я общался со многими производителями медиа-оборудования, болячки те же, что и у малого и среднего бизнеса. Конечно, речь идет для развития малого, среднего бизнеса вообще и понятно, что все об это говорят. Рано или поздно это произойдет, ведь иначе мы не справимся.