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Общество10 июля 2023 15:54

Семейный психолог из Екатеринбурга объяснила, как распознать садиста

На этот вопрос ответила специалист Анастасия Юрасова
Александр Патрушев
Не всегда власть взрослого человека полезна ребенку

Не всегда власть взрослого человека полезна ребенку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После истории с пропажей и гибелью шестилетнего мальчика Далера в Екатеринбурге, у многих горожан возник вопрос: как понять, скрывается ли за маской обычного человека садист? На этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] ответила семейный психолог Анастасия Юрасова.

Садизм происходит в двух случаях: в одном, это прямая агрессия, но чаще всего встречается скрытая агрессия, то есть, человек упивается властью над зависимыми от него людьми, совершая эмоциональное, психологическое и физическое насилие.

Например, ребенок психологически и эмоционально зависим от взрослого человека.

- Одно дело, когда эта зависимость существует на благо ребенка, за счет обучения, вступления во взрослую жизнь. Другое дело, когда происходит «нездоровое» насилие, в крайних случаях приводящих к унижениям и даже увечьям, - рассказывает семейный психолог.

Чаще всего такую скрытую агрессию могут видеть воспитатели, те, кто работает или живет с детьми, которые подвергаются насилию. Такие люди могут понять, что происходит с ним дома по побоям, по ушибам или резкой смены поведения ребенка.

Иногда дети не могут понять, происходит какое-либо насилие или нет, не всегда могут постоять за себя, и вообще понимают, как с этим бороться. Для этого существуют специальные службы для помощи в таких ситуациях детям, подросткам. Про данные службы можно узнать в школе или в местах учения ребенка.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ