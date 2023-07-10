Не всегда власть взрослого человека полезна ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После истории с пропажей и гибелью шестилетнего мальчика Далера в Екатеринбурге, у многих горожан возник вопрос: как понять, скрывается ли за маской обычного человека садист? На этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] ответила семейный психолог Анастасия Юрасова.

Садизм происходит в двух случаях: в одном, это прямая агрессия, но чаще всего встречается скрытая агрессия, то есть, человек упивается властью над зависимыми от него людьми, совершая эмоциональное, психологическое и физическое насилие.

Например, ребенок психологически и эмоционально зависим от взрослого человека.

- Одно дело, когда эта зависимость существует на благо ребенка, за счет обучения, вступления во взрослую жизнь. Другое дело, когда происходит «нездоровое» насилие, в крайних случаях приводящих к унижениям и даже увечьям, - рассказывает семейный психолог.

Чаще всего такую скрытую агрессию могут видеть воспитатели, те, кто работает или живет с детьми, которые подвергаются насилию. Такие люди могут понять, что происходит с ним дома по побоям, по ушибам или резкой смены поведения ребенка.

Иногда дети не могут понять, происходит какое-либо насилие или нет, не всегда могут постоять за себя, и вообще понимают, как с этим бороться. Для этого существуют специальные службы для помощи в таких ситуациях детям, подросткам. Про данные службы можно узнать в школе или в местах учения ребенка.