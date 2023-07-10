На ИННОПРОМЕ-2023 презентовали отечественный скоростной электропоезд «Ласточка»

Презентация прошла на железнодорожной платформе аэропорта «Кольцово» Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

На ИННОПРОМЕ-2023 в Екатеринбурге впервые презентовали отечественный скоростной электропоезд «Ласточка» серии ЭС104. Его начали разрабатывать в 2022 году на заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара-Транспортные машины»). Презентация прошла на железнодорожной платформе аэропорта «Кольцово».

- Главное отличие этого поезда в том, что он состоит из российских комплектующих. Это тяговое оборудование, асинхронный двигатель, преобразователи и сетевые фильтры и другое оборудование. В нем также полностью российское и программное обеспечение, как в управлении электропоездом, так и синхронным тяговым приводом, - рассказал во время презентации первый заместитель генерального директора холдинга «Синара-Транспортные Машины» Антон Зубихин.

В базовой модели пятивагонной комплекции предусмотрено 416 посадочных мест Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

По его словам поезд будет сертифицирован на разгон 160 км. в час, но его конструктивная особенность позволяет обеспечивать скорость 200 км. в час. В базовой модели пятивагонной комплекции предусмотрено 416 посадочных мест.

В вагонах работает система микроклимата и обеззараживания воздуха, а также установлены подъемники для маломобильных граждан. Над сидениями есть полка для ручной клади, вдоль стены размещены стойки для багажа, а также USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств. Туалеты оснащены пеленальными столиками.

Над сидениями есть полка для ручной клади, вдоль стены размещены стойки для багажа, а также USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

На данный момент электропоезда проходят испытания, а затем их будут поставлять в РЖД.

- Сертификат соответствия планируем получить в октябре 2023 года. А в четвертом квартале поставим первую партию из 60 вагонов электропоездов, которые войдут в регулярные рейсы, - заключает заместитель генерального директора холдинга «Синара-Транспортные Машины».