Сильная жара установилась на Среднем Урале с прошлой недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года Свердловская область побила температурный рекорд. 9 июля в Екатеринбурге была зафиксирована самая высокая температура – 34, 7 градусов по Цельсию. Этот день стал самым жарким в 2023 году. В ближайшие дни температура вырастет еще больше, поэтому важно знать, какой будет погода с 10 по 16 июля в Екатеринбурге и Свердловской области и когда спадет жара.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю с 10 по 16 июля 2023

- В начале недели южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. Температура воздуха 9-11 июня днем поднимется до 33-38 градусов, ночью ожидается 18-23 градусов по Цельсию. В этот период возрастет вероятность ливней, особенно в Предуралье. 12 июня при движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области вероятны грозы, град, шквалистый ветер. В середине следующей недели жара спадет, - сообщает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 10 июля 2023

- Всю первую половину недели малоподвижный атмосферный фронт будет находиться над северной частью области. В понедельник здесь пройдут дожди (3-8 мм), сопровождаемые локальными грозами. При грозах количество осадков может возрастать до 15-20 мм, - сообщает автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Дневная погода в Свердловской области на севере региона достигнет от +16 до +21 градуса, от +31 до +36 градусов на южны территориях.

Переменная облачность и сухая погода ожидается 10 июля в Екатеринбурге. Днем воздух прогреется до +34 - +36 градусов по Цельсию, а ветер будет южный с порывами до 11 метров в секунду. Магнитное поле будет спокойным, а УФ-индекс – высоким.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 11 июля 2023

-Пик жары в южных районах Свердловской области придётся на вторник, когда температура воздушной массы (на высоте 850 гПа) достигнет +25 градусов, - отмечает Алексей Пулин.

Ночью 11 июля в Екатеринбурге будет +23 градуса, днем – от +34 до +37 градусов по Цельсию. Ветер будет южным, небо – пасмурным, но это не помешает загару, так как УФ-индекс также сохраняется на высоком уровне.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 12 июля 2023

Синоптики отмечают, что в этот день в регионе подойдет к концу исключительно теплая погода. Ночная температура воздуха в Екатеринбурге приблизится к +23 градусам, днем – от +32 до +34 градусов по Цельсию. Пасмурная погода приведет к тому, что УФ-индекс немного снизится, достигнув средних значений. Магнитное поле также будет оставаться спокойным.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 13 июля 2023

Утром 13 июля погода в Екатеринбурге станет другой.

- Вечером 12 июля холодный фронт с Запада начнёт движение через регион. Скорее всего, через Екатеринбург он пройдёт в ночь на четверг, поэтому в городе он отметится только дождём, без грозы. А вот дальше на восток фронт будет двигаться уже днём 13 июля, где его будет сопровождать грозовая активность, - сообщает синоптик Алексей Пулин.

13 июля ночью в Екатеринбурге будет до +17 градусов по Цельсию, а днем – от +22 до +24 градусов по Цельсию. Будет облачно с прояснениями, ветер будет западным и северо-западным.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 14 июля 2023

14 июля в Екатеринбурге ночью будет +14 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +23 градусов по Цельсию. Весь день будет пасмурно, а вечером начнется небольшой дождь. Световой день составит 17 часов и 17 минут.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 15 июля 2023

В Екатеринбурге 15 июля ночью будет до +14 градусов, днем – до +20 градусов тепла, весь день будет идти дождь, ветер – северо-западным.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 16 июля 2023

Дождь закончится в воскресение, 16 июля. Ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – всего до +17 - +19 градусов по Цельсию. Днем будет облачно с прояснениями, а ветер – северным.