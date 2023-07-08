Памятник основателям города Вильяму де Геннину и Василию Татищеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге представили огромный макет города из продуктов. Открытие произошла в рамках XII Международном фестивале барбекю Свердловской области. Весь размер композиции составил 3 на 20 метров!

На создание макета ушло: 450 упаковок макаронных изделий, 50 килограммов специй, 50 литров глазури, по 20 килограммов риса, гречки и других круп, 10 килограммов печенья, 15 килограммов мака и манки, 5 килограммов шоколада, 100 литров клея, 100 листов пенопласта, 150 листов картона и тысяча упаковок лапши быстрого приготовления.

Смотрите, каким он получился.

Администрация города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водонапорная башня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прекрасная «Екатеринбург Арена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый Шигирский идол - древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюст Петра I Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостиница «Исеть» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штаб-квартира РМК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Алексей Орлов оценил экспозицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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