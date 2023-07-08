Памятник основателям города Вильяму де Геннину и Василию Татищеву
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге представили огромный макет города из продуктов. Открытие произошла в рамках XII Международном фестивале барбекю Свердловской области. Весь размер композиции составил 3 на 20 метров!
На создание макета ушло: 450 упаковок макаронных изделий, 50 килограммов специй, 50 литров глазури, по 20 килограммов риса, гречки и других круп, 10 килограммов печенья, 15 килограммов мака и манки, 5 килограммов шоколада, 100 литров клея, 100 листов пенопласта, 150 листов картона и тысяча упаковок лапши быстрого приготовления.
Смотрите, каким он получился.
Администрация города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водонапорная башня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прекрасная «Екатеринбург Арена»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Знаменитый Шигирский идол - древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бюст Петра I
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гостиница «Исеть»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Штаб-квартира РМК
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Алексей Орлов оценил экспозицию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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