«Люди имеют право не рожать детей!»: уральцы высказали отношение к запрету абортов

Уральцы ответили, как относятся к предложению запретить аборты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в топ лидеров-регионов по количеству абортов в России. Ранее екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) высказался за запрет абортов, так как уверен, что демографическая ситуация в стране «летит в пропасть». «КП-Екатеринбург» прогулялась по улицам города и узнала, что по этому поводу думают уральцы и жители других регионов, поддерживают ли запрет абортов и в каких случаях считают их оправданными.

Публикуем самые интересные ответы:

- Совеем аборты запрещать нельзя. Вдруг это необходимо, чтобы сохранить здоровье женщины, - уверен Михаил.

- Я не очень хорошо отношусь к абортам, так как я сама – мать двоих детей. Но это может быть оправданно в некоторых случаях. Я считаю, что раннее деторождение – это не очень хорошо и позднее деторождение не совсем хорошо сказывается на здоровье женщины. А вообще дети – это счастье! Надо рожать и повышать демографию, - говорит Маргарита.

Многие считают аборты оправданными не только по медицинским показаниям, но и в случае, если женщина психологически и финансово не готова к рождению ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я плохо отношусь к абортам. Но думаю, что просто так их запрещать нельзя. В первую очередь должна быть хорошая финансовая поддержка от государства для многодетных семей, - считает Евгения.

- Надо к каждому случаю подходить индивидуально. Если беременность нежелательная, произошедшая из-за насилия, конечно, это оправдано. Категоричность – это тоже что-то неадекватное в таком вопросе. Но мы, конечно, считаем, что рождаемость надо поднимать! Мы за деток. У нас двое внуков и желаем, чтобы еще было больше. Поэтому и всем также желаем, - считают супруги Татьяна и Сергей.

По словам уральцев, категоричность в вопросе абортов не приведет ни к чему хорошему

- Надо через убеждения действовать, а не через запрет. Запретами ничего хорошего не добьешься! Я бы создала в государстве приемлемые условия с хорошей медициной и образованием. Тогда люди бы без всяких убеждений хотели бы иметь много детей, - уверена Вероника.

- Мне кажется, это выбор каждого. Люди имеют право не рожать детей! Аборты оправданы, когда есть отклонения у плода и угроза жизни матери, а также когда она понимает, что экономически не в состоянии содержать его. В других случаях нужно предохраняться и думать об этом заранее, - считает Галина.

«Люди имеют право не рожать детей!», - уверена свердловчанка

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Елена Смирнова, врач-гинеколог

- Решение о прерывании беременности принимает в первую очередь сама женщина. Она обращается в женскую консультацию или платный центр, где ей устанавливают срок беременности. У нас в стране аборт разрешен до 12 недель. Но если есть угроза развития плода, то беременность могут прервать и до 20 недели. Если беременность до 8-й недели, ее можно прервать медикаментозно, то есть путем принятия таблеток. Если до 12-й недели, то хирургическим образом. Но в любом случае перед процедурой женщина проходит обязательное обследование, а также консультируется с психологом.

Беременность может быть противопоказана, если у плода развивается какая-то патология. По статье 323 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», женщина может оставить ребенка, но ответственность за свое здоровье и здоровье ребенка она и ее семья берут на себя. Это все решается на перинатальном консилиуме.