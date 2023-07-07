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Общество7 июля 2023 11:04

Логотип 300-летия Екатеринбурга разместили на упаковке и продуктах питания

Уральская столица отпразднует юбилей 19 августа
Валерия Шестопалова
Юбилейной символикой маркируют рыбные, молочные, мясные изделия, а также фрукты и овощи

Юбилейной символикой маркируют рыбные, молочные, мясные изделия, а также фрукты и овощи

Фото: Валерия Шестопалова

В 2023 году в рамках подготовки к празднованию дня города Екатеринбурга большинство свердловских предприятий добавили юбилейную символику на товары. Например, «Смак» выпустил логотип 300-летия Екатеринбурга на хлебобулочной продукции.

- Самый популярный из товаров с символикой оказался батон «молочный», - говорит ведущий инженер-технолог хлебокомбината Алла Акинина.

Юбилейной символикой маркируют рыбные, молочные, мясные изделия, а также фрукты и овощи. Также юбилейную эмблему можно встретить на пакетах и стаканчиках. Например, при покупке кофе в магазинах «Жизнь Март». А «Пицца МИА» на подложке для подносов добавила изображения с достопримечательностями Екатеринбурга.

юбилейная символика пользуется спросом не только среди торговых точек, но и среди жителей города Екатеринбурга

юбилейная символика пользуется спросом не только среди торговых точек, но и среди жителей города Екатеринбурга

Фото: Валерия Шестопалова

Кстати, юбилейная символика пользуется спросом не только среди торговых точек, но и среди жителей города Екатеринбурга.

- Работа по распространению логотипа ведется полным ходом. Жители Урала могут пользоваться праздничной символикой бесплатно, зарегистрировавшись на сайте администрации, - заявил председатель комитета по товарному рынку администрации города, Иван Бескрестнов.

Екатеринбурга большинство свердловских предприятий добавили юбилейную символику на товары

Екатеринбурга большинство свердловских предприятий добавили юбилейную символику на товары

Фото: Валерия Шестопалова

Напомним, что в этом году Екатеринбургу исполниться 300 лет. Основный мероприятия праздника пройдут в субботу, 19 августа.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ