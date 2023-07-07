Спасаться от жары уральцы будут на природе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южная погода установилась в Екатеринбурге и Свердловской области на этой неделе. Уральцы изнывают от жары и солнцепека, штурмуют открытые бассейны и пляжи региона. «КП-Екатеринбург» расскажет, какой будет погода в выходные 8 и 9 июля и какая самая высокая температура воздуха ожидается в эти выходные в Екатеринбурге.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 8 и 9 июля 2023 года: прогноз, будет ли жара

По оценкам главного синоптика Уральского отделения гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие выходные дни сохранится теплая погода при температуре воздуха ночью 13-18 градусов, днем 26-31 градусов по Цельсию.

- В пятницу 7 июля на территорию Свердловской области будет поступать умеренно-теплая воздушная масса с северо-западного направления. Более прохладный воздух, распространяясь в системе циклона с центром над побережьем Баренцева моря, ненадолго сменяет в регионе тропическую воздушную массу. В результате дневная температура воздуха 7 июля по области снизится, хотя и останется близкой к отметке +30, - сообщает метеоролог Алексей Пулин.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 8 июля 2023 года

Ранним утром 8 июля в Екатеринбурге будет +16 градусов, но воздух быстро прогреется до +25 градусов. Днем столбики термометров будут варьироваться от +26 до +29 градусов. Будет облачно с прояснениями, а УФ-индекс останется высоким на отметке в 7 единиц. Ожидается, что магнитное поле будет слабо возмущенным.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 9 июля 2023 года

Воскресение будет в Екатеринбурге ясным и солнечным. Уже утром воздух достигнет 28 градусов по Цельсию, а днем и вовсе приблизится к 32-34 градусам жары. УФ-индекс останется на таком же высоком уровне, а магнитное поле будет спокойным.