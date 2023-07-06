В Уральском институте кардиологии произошел пожар

Возгорание произошло в подвальном помещении Фото: читатель КП

В Уральском институте кардиологии на 8 марта, 78а утром, 6 июля произошел пожар. Заметив задымление в здании люди стали срочно эвакуироваться.

- Когда нас эвакуировали с третьего этажа, было вообще ничего не видно. Кто-то в этом момент был на капельнице. Документы с собой на улицу не брал, - рассказала «КП-Екатеринбург» очевидица, которая в настоящее время лежит в лечебном учреждении.

Судя по фото, которыми поделилась читательница, из здания вывели всех пациентов, в том числе и лежачих. По данным МЧС, всего из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек. Информации о пострадавших не поступало.

- В 8:32 поступило сообщение о пожаре. В 8:45 открытое горение было локализовано. К месту вызова прибыли 42 человека и 13 единиц техники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели также сообщили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Там загорелся гипсокартон. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.