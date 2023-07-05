Госавтоинспекция 2023: современный формат, тайные возможности, новый автопарк

Практически у каждой профессии есть свой особый день в году. У сотрудников Госавтоинспекции это 3 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парадная белая форма, торжественные линейки, медали и очень теплые слова лучшим сотрудникам. Так особый день в году, 3 июля, отметили сотрудники Госавтоинспекции. И несмотря на то, что праздник – День ГИБДД (ГАИ) – зафиксирован в календаре одной датой, гаишники чувствуют приподнятое настроение всегда. Потому что на службу – как на праздник.

Вспоминаем, как гаишники встречали праздник более 80 лет назад, ведь первая Государственная автомобильная инспекция появилась ещё в Советском Союзе, и рассказываем о современных патрулях. Думаете, ничего не изменилось? Зря!

Работа Госавтоинспекции выстраивается исходя из анализа аварийности в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВОЙ ДЕНЬ

Практически у каждой профессии есть свой особый день в году. У сотрудников Госавтоинспекции это 3 июля. Кто-то считает, что торжество касается гаишников и только, но нет. Госавтоинспекция – это и регистрационно-экзаменационные подразделения, которые ежедневно выдают гражданам водительские удостоверения, регистрируют транспорт. Это и сотрудники, которые контролируют деятельность таксистов, разбирают факты ДТП, учитывают нарушения ПДД, допущенных водителями и пешеходами. И ЦАФАП – центр автоматизированной фиксации, который работает над расширением сети комплексов фиксации нарушений, расширением спектра возможностей камер фиксации – тоже входит в состав Госавтоинспекции. Такой большой, важной системы безопасности.

Тех, кто ассоциируют ее исключительно с людьми в форме и жезлом в руках, можно понять: дорожно-патрульная служба – самая многочисленная. На сегодняшний день в Госавтоинспекции Свердловской области служат более 3000 человек, из них 2000 – это ДПС. И все они работают над одной масштабной задачей – обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах региона. Работа ведется ежедневно и при тесном взаимодействии с различными ведомствами, организациями и общественниками.

А результатами делятся, хвалятся, вдохновляются 3 июля. В особенный для себя день, День ГИБДД.

На сегодняшний день в Госавтоинспекции Свердловской области служат более 3000 человек, из них 2000 – это ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДХАЛИМСКАЯ

В День работников Госавтоинспекции принято организовывать концерты, посвященные главным виновникам торжества. Это музыкальное правило осталось неизменным со времен СССР. Тогда, в 30-х–40-х годах прошлого века, в день ГИБДД на улицах городов звучали тематические треки. Позже группа «Сектор Газа» презентовала композицию «ГАИ», которая больше стала известна как «Водительская подхалимская».

Строки «Кто в жару и злой мороз свой не покидает пост? Это смелый госавтоинспектор! Доблестная, честная и сердцу дорогая Госавтоинспекция, ты нам как мать родная!» знает едва ли не каждый гаишник. Ну, и поет по случаю.

Еще в День ГИБДД принято обмывать звезды, то есть новые звания. Обычно гаишники, получившие в свой праздник повышение, бросают свои новые звезды в стакан, наполненный алкогольным напитком. Чем он крепче, тем, по суевериям, лучше. После этого они залпом выпивают содержимое стакана, задерживая зубами звездочки.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

В любой праздник принято вспоминать о своих заслугах. Еще бы! В остальные дни сотрудники Госавтоинспекции работают на результат, и нет ни минуты, чтобы оглянуться назад и похвалить себя за работу. А 3 июля и повод есть, и настроение, и начальство подбадривает.

По итогам 6 месяцев 2023-го года на территории Свердловской области зафиксировано снижение на 30,2% по числу погибших. Если говорить цифрами, то погибли 111 человек, и это на 48 человек меньше, чем в прошлом году. Однако регистрируется рост числа ДТП на 12,4% (1260 ДТП) и числа раненных в них людей на 13,8% (1596 человек).

- Наибольшее количество ДТП – столкновения и наезды на пешеходов

- 539 ДТП – в результате столкновений

- 340 ДТП – по причине наездов на пешеходов произошло

Работа Госавтоинспекции выстраивается исходя из анализа аварийности в регионе. Учитывается любое даже мелкое нарушение ПДД, а особое внимание уделяется основным причинам серьезных происшествий. Это, по статистике, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение ПДД пешеходами, неправильный выбор дистанции.

По итогам 6 месяцев 2023-го года на территории Свердловской области зафиксировано снижение на 30,2% по числу погибших Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКРЫТЫЕ ПАТРУЛИ

В июне 2022-го года утратил силу прежний административный регламент ГИБДД – документ, который определяет порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. На смену ему пришли новые правила регулирования отношений инспекторов и водителей во время дорожных проверок. Новый документ во многих аспектах повторяет прежний, но имеет несколько интересных отличий, расширяющих «тайные» возможности инспекторов ДПС.

Так, при скрытом патрулировании инспекторы могут выявлять ряд классических нарушений – превышение скорости, выезд на встречную полосу, непропуск пешеходов и другие. Им разрешено фиксировать факты опасного вождения, причем делать это могут не только с помощью специализированных регистраторов, но и с использованием смартфонов или видеокамер, записи которых можно приобщать к делу. Квадрокоптеры тоже применять можно.

А вот прятать патрульный автомобиль при надзоре за движением категорически нельзя. Сейчас, наверное, часть водителей выдохнули: «Наконец-то гаишников не будет в кустах!»

Зато скрытое патрулирование на автомобиле без цветографических схем теперь допускается даже в гражданской одежде. Другими словами, патрульные стали совершенно неотличимы от обычных водителей. Решение об этом принимают не инспекторы, а руководители территориальных органов МВД России. И, что важно, скрытый патруль не может провоцировать водителя на нарушения. Также «тайная полиция» лишена права останавливать участников движения. Эти полномочия есть только у других нарядов ДПС, которые имеют возможность тормозить нарушителей.

КСТАТИ

Обновлен парк автотранспорта региональной Госавтоинспекции: поступило 410 патрульных автомобилей. 151 автомобиль «Шкода-Октавия», 169 автомобилей «Лада-Веста», 90 автомобилей УАЗ-Патриот. Каждая третья машина оснащена специальными медицинскими укладками. Это дает возможность сотрудникам ДПС оказывать первую помощь пострадавшим. Также поступают новые специальные технические средства измерения, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации ТС и автомобильных дорог.

При скрытом патрулировании инспекторы могут выявлять ряд классических нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСНЫЕ ВЫЕЗДЫ И «ПАУТИНА»

Каждые выходные и праздничные дни в нашем регионе проводятся профмероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД нетрезвого вождения, управления без прав, патрулируются в том числе сельские территории. Наряды ДПС можно заметить на пляжах, глемпинговых зонах и других мест отдыха, особенно в летний период. Под контролем находятся и СНТ, коттеджные и дачные поселки. Особое внимание уделяется соблюдению ПДД при перевозке детей, а также «охоте» на нетрезвых водителей.

На трассах региона наряды ДПС пресекают опасные выезды на встречную полосу, обгоны. Но и нерадивым пешеходам тоже достается: сотрудники безжалостно, но по закону наказывают тех, кто нарушает правила дорожного движения.

- С начала года сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2,5 млн нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. За совершение водителями грубых нарушений ПДД, по которым возможно назначение наказания в виде лишения права управления либо административного ареста, возбуждено более 23 тысяч дел об административных правонарушениях, - рассказывают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Опасные маневры также фиксируют современные помощники дорожных инспекторов. Передвижные комплексы выставляются на проблемные и аварийные участки, в места проведения дорожных работ. Так профилактируются нарушения ПДД. Водитель, зная, что на дороге установлена камера, больше не представляет себя суперменом, несущемся на суперавтомобиле спасать мир. Он едет спокойно, соблюдая скоростной режим.

- Места для выставления комплексов диктуются Госавтоинспекцией опять же с учетом аварийности и ситуации на дорогах. В городской черте с помощью комплексов контролируется соблюдение ПДД на перекрестках, в местах, где установлены знаки «остановка, стоянка запрещена», на полосах для общественного транспорта. Кроме этого, сейчас комплексами фиксируются также неиспользование ремней безопасности, а также неиспользование внешних световых приборов, - отмечают в Госавтоинспекции.

Работа комплексов фиксации нарушений ПДД не ограничивается только этим функционалом. Программное обеспечение системы «Паутина», которая работает с использованием камер, как фиксации нарушений, так и наружного наблюдения, помогает сотрудникам полиции в раскрытии и пресечении противоправных действий. Речь об угонах автотранспорта, оставлении места ДТП, задержании правонарушителей и подозреваемых в совершении преступлений.

Обновлен парк автотранспорта региональной Госавтоинспекции: поступило 410 патрульных автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В 2023-м году на территории Свердловской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные автомобильные дороги», а также регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Запланированы работы на 82 объектах. В Екатеринбурге обновят 27 светофоров и 83,93 км автодорог общего пользования в городах региона. 3 объекта на ЕКАДе конкретно «откапиталят».

В рамках проведения ремонтов, благоустройства и реконструкции дорог региона используются современные технологии и внедряются новые устройства и системы, чтобы:

- разделить встречные потоки транспорта,

- обеспечить безопасности пешеходов,

- установить дополнительные светофорные секции (бело-лунные),

- на трассах установить «шериф балки», имитирующие специальные сигналы проблесковых маяков машин дорожно-патрульной службы ГИБДД

Деятельность по ремонту и реконструкции дорог ведется при контроле Госавтоинспекции, чтобы исключить возникновение значительных затруднений в движении, заторов.

- Работа по всем направлениям будет продолжена. Будут использоваться различные формы и методы, которые позволят сохранить еще больше жизней участников дорожного движения, а также благоприятно скажутся на дорожной обстановке в регионе, - заверяют в Госавтоинспекции Свердловской области. - В выполнении задач по обеспечению безопасности дорожного движения помогают современные технические средства и новые технологии, которые внедряются. Но главным, по-прежнему, остается грамотное и добросовестное отношение к службе сотрудников Госавтоинспекции.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».