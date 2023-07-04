Генпрокурор РФ: По результатам антикоррупционных проверок с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд

Игорь Краснов прибыл в Екатеринбург 4 июля. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

В Екатеринбурге 4 июля прошел Междгосударственный совет по противодействию коррупции. В нем приняли участие Генеральные прокуроры нескольких стран, включая Казахстан, Армению, Таджикистан и Белоруссию.

Первым на Совете выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он рассказал об итогах антикоррупционных проверок за прошлый год, которые были проведены по отношению к чиновникам и членам их семей. По словам Игоря Краснова, новая норма российского законодательства предоставляет прокурорам полномочия проверять, обоснованно ли появились деньги на счетах госслужащих.

- С начала действия изменений в закон, а это больше года, в суды направлены иски о взыскании в пользу государства более 90 миллионов рублей, - сказал на совете Генпрокурор РФ Игорь Краснов. – Если говорить в целом, то в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами по нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано больше 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов.

При этом в пользу государства было обращено почти восемь тысяч объектов имущества. Игорь Краснов также отметил, что работа ведется и по тому имуществу, которое у коррупционеров находится за рубежом. Крайний пример – в мае в законную силу вступило решение суда об изъятии 23 объектов недвижимости у экс-силовика и членов его семьи.

- Семь из них (объектов недвижимости) зарегистрированы за рубежом, - добавил Игорь Краснов. – Общая стоимость активов, на которые обращено взыскание, превысила 180 миллионов рублей.