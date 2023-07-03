В детском саду Ревды нашли редкого фиолетового кузнечика

Такие кузнечики встречаются крайне редко Фото: Анастасия Галиуллина

В детском саду в Ревде дневная прогулка у малышей 3 июля выдалась познавательной. К ним из травы выполз кузнечик. Да не абы какой, а… фиолетовый. Такого найти – все равно, что четырехлистный клевер сорвать. Находкой в соцсетях поделилась воспитательница Анастасия Галиуллина.

- Мы утром гуляли с детьми на участке и он буквально в ногах пропрыгал, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия. – Я руку поставила и он залез на нее. Какое-то время кузнечик просто ползал по руке – по ладошке, до локтя, до плеча. Я подставила вторую руку, он перебрался на нее и просто ходил по мне, исследовал территорию, пока кто-то из детей не спугнул его.

Кузнечик совершенно не боялся людей и спокойно забрался на руку воспитательницы Фото: Анастасия Галиуллина

Такая находка, кстати, сильно заинтересовала детей. На видео, опубликованном в соцсетях, даже слышно, как одна из девочек со знанием дела объясняет другим ребятам, что этот кузнечик «редкий вид».

- Сажать его в банку мы не стали. Я из тех людей, кто у всех, даже у детей, отбирает насекомых, чтобы отпустить их в траву, - смеется воспитатель Анастасия Галиуллина. – Посадить в банку – это не естественно. Пусть прыгает дальше. Когда кузнечик упрыгал, дети еще старались найти его в траве. Но он уже все – сделал ноги. Я сама впервые такого кузнечика вижу. Мне кажется, это не взрослая особь еще.

Ловить насекомое в детском саду не стали - отпустили на природу Фото: Анастасия Галиуллина

Получить комментарий энтомолога о природе этого кузнечика нам пока не удалось. Но Интернет полон информации о том, что такой необычный цвет это не отдельная разновидность кузнечиков, а редкий сбой в пигментации, который встречается у одного кузнечика на несколько сотен.

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