Солнце будет агрессивным всю неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летняя температура наконец-то установилась на Среднем Урале с приходом июля. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге и Свердловской области установится сухая погода с высокими температурами с 3 по 9 июля 2023 года.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю, с 3 по 9 июля 2023 года

- Погоду в период 4-7 июля определит антициклон. Предполагается преимущественно сухая погода при более умеренной температуре: ночью 12-17, днем 22-27 градусов по Цельсию, - сообщает главный метеоролог Уральского отделения гидрометцентра страны Галина Шепоренко.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 3 июля 2023 года

- В ночь на понедельник через Свердловскую область пройдёт полярный холодный фронт, и воздушная масса над регионом сменится с тропической на умеренно тёплую. Осадки на фронте преимущественно небольшие, до 2 мм. На этом же фронте в районе Южного Урала и северного Казахстана сформируется вторичный циклон. Под его влиянием в восточной части Свердловской области ожидается грозовая активность, - прогнозирует екатеринбургский синоптик Алексей Пулин.

Погода в Свердловской области 3 июля 2023 года будет солнечной. Днем воздух прогреется в регионе по +25 - +30 градусов по Цельсию. Погода в Екатеринбурге 3 июля 2023 года будет аналогичной. На фоне переменной облачности возможен небольшой дождь, а вероятность грозы достигает всего 10 процентов. Температура воздуха достигнет +27 - +29 градусов тепла. но жарко не будет благодаря северному направлению ветра.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 4 июля 2023 года

Погода в Екатеринбурге 4 июля 2023 года будет еще жарче: ночью до +17, днем – уже до +30 градусов по Цельсию..

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 5 июля 2023 года

5 июля в Екатеринбурге ночные температуры достигнут +18 градусов, днем - +27 - +29 градусов по Цельсию.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 6 июля 2023 года

В четверг, 6 июля, в Екатеринбурге ночью будет от +17 до +22 градусов по Цельсию, днем – от +26 до +29 градусов.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 7 июля 2023 года

В пятницу 7 июля 2023 года в Екатеринбурге также будет по-летнему хорошо: ночью от +17 до +20 градусов, днем - +28-+29 градусов по Цельсию.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 8 июля 2023 года

Жаркими и солнечными будут и выходные. Ночью будет от +16 до +20, днем – до +28 градусов по Цельсию.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 9 июля 2023 года

В воскресение, 9 июля 2023 года, в Екатеринбурге ночью будет от +17 до +20 градусов, днем – от +25 до +26 градусов по Цельсию.

Всю неделю погода в Екатеринбурге и Свердловской области будет облачной с прояснениями, ветер северным, что позволит избежать серьезной жары. При этом магнитное поле будет спокойным, а вот УФ-индекс – высоким, поэтому советуем вам запастись кремом от загара.