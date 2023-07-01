В ГИБДД рассказали о состоянии пяти детей, которые пострадали в жутком ДТП

Один из водителей выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург – Тюмень» 30 июня на 66 километре произошло жуткое ДТП, в котором пострадали сразу восемь человек. Пятеро из них – дети, в том числе пятимесячная девочка.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. После аварии автомобили съехали с дороги.

Водитель, вылетевший на встречную полосу, от помощи медиков отказался, второй участник ДТП вместе с детьми уехал в больницу, где ему оказали разовую медицинскую помощь.

- В Chevrolet на заднем сидении находились трое детей: 5-месячная девочка перевозилась в автокресле была пристегнута, с места ДТП госпитализирована в Белоярскую больницу, находится на ИВЛ, состояние тяжелое, девочки 2010 и 2013 года рождения госпитализированы в ДГКБ № 9 с телесными повреждениями различной степени тяжести, в момент ДТП ремнями безопасности не были пристегнуты, - уточняют в Госавтоинспекции.

Пятеро детей госпитализированы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вместе с детьми на заднем сидении был еще один пассажир – 20-летняя девушка, она госпитализирована в больницу Богдановича на операцию. Мать всех троих детей, которая тоже находилась в машине, доставлена в больницу Асбеста с тяжелыми травмами.

В автомобиле Honda, в которой находилась вся семья: отец, мать и двое дочерей, тоже пострадали дети. Девочки 12-ти и семи лет были пристегнуты ремнями безопасности, но все равно получили серьезные травмы. Оба ребенка госпитализированы в ДМБ №9. Одной из девочек проводится операция, другая – в реанимации. Их мать доставлена в ГБ № 36 Екатеринбурга с диагнозом - компрессионный перелом позвоночника.

Оба водителя были трезвыми. 19-летний парень за рулем Chevrolet имеет стаж вождения около года, за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза. Водитель Honda имеет стаж 15 лет, 27 раз был пойман на нарушении правил.

- 43-летний водитель Honda пояснил, что водитель Chevrolet совершал обгон, и, понимая, что не успевает, попытался уйти от столкновения, но столкновения избежать не удалось, - заключают в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверки. Обстоятельства уточняются, водитель, спровоцировавший ДТП дает пояснения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru