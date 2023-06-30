ДПС без блата: как устроиться на службу в Госавтоинспекцию

Патрульно-постовая служба предполагает должности рядового и сержантского состава Фото: Павел ФИЛИППОВ

Редко водители радуются, когда их останавливает инспектор даже просто для проверки документов. А между тем сами сотрудники правоохранительных органов горды тем, что являются частью структуры МВД.

В Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали о порядке поступления на службу и раскрыли карты: кто сегодня нужен, какие должности востребованы и как получить высокооплачиваемую работу.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

Каждое отделение полиции — это отлаженный механизм, работающий для эффективного обеспечения общественного правопорядка. Поэтому штат одного отделения обычно включает: сотрудников патрульно-постовой и дорожной службы, оперативников, участковых, дознавателей, водителей, делопроизводителей, кинологов, экспертов-криминалистов, специалистов в области связи и защиты информации.

Одни должности доступны только для профильных специалистов, например, криминалистом не сможет стать человек без соответствующего образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одни должности доступны только для профильных специалистов, например, криминалистом не сможет стать человек без соответствующего образования. Другие доступны для большинства, но при условии, что кандидат подходит по физическим характеристикам и психологическим показателям.

Так, патрульно-постовая служба предполагает должности рядового и сержантского состава. Опыт работы не требуется, но приветствуется. Служба в вооруженных силах для военнообязанных обязательна. А вот участковые инспекторы, которые являются частью полиции общественной безопасности, это уже офицерская должность. Поэтому для них высшее юридическое образование обязательно. Кроме этого, на работу принимаются исключительно несудимые граждане.

Это структурное подразделение оказывает содействие криминальной полиции и выполняет следующие функции: обеспечение личной безопасности граждан, выявление и профилактика преступлений, розыск преступников, реагирование на обращения граждан.

Набор в Госавтоинспекцию проводится на общих основаниях. Сюда отбираются граждане до 35 лет, не имеющие ограничений к прохождению службы по медицинским показателям.

- Почему такой жесткий отбор при прохождении военной врачебной комиссии? Дело в том, что характер задач, стоящих перед правоохранительными органами, требует здоровых и крепких сотрудников, готовых к выполнению задач в особых условиях. Это базовое требование, которое отстаивает военная врачебная комиссия, - говорит начальник кадрового подразделения Управления Госавтоинспекции Свердловской области Павел Бондарь.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

На службу в Управление ГИБДД и строевые подразделения ДПС ГИБДД Свердловской области попасть просто только тем, кто подходит по определенным характеристикам. А их, скажем прямо, немало.

Требования к кандидатам:

- возраст до 40 лет

- среднее специальное или высшее образование

- служба в вооруженных силах РФ

- годные по состоянию здоровья

- важное условие отсутствие конфликтов с законом (в том числе у близких родственников)

В Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали о порядке поступления на службу и раскрыли карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем, кто проходит по вышеперечисленным параметрам, положены социальные гарантии. Среди них: достойная заработная плата, ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, (включая одного члена семьи), исчисление срока выслуги для сотрудников ДПС на льготных условиях (1 год службы равен 1,5 годам трудового стажа), бесплатное медицинское обслуживание, государственное страхование жизни и здоровья, льготное предоставление мест для детей сотрудников в детских дошкольных учреждениях.

Актуальный вопрос сколько зарабатывают столько востребованные сегодня сотрудники? Берем среднестатистического сотрудника сержантского состава на первом году службы и среднестатистического офицера лейтенанта-инспектора дорожно-патрульной службы. В среднем денежное содержание в год составляет: у офицера порядка 50 000 рублей в месяц, у сержанта около 40 000 рублей в месяц.

Основное преимущество службы в правоохранительных органах, по словам Павла Бондаря, стабильность.

- Это очень важно и дорого. Каждый из действующих сотрудников понимает, что находится на службе. Это все-таки силовая структура, контракт, состояние здоровья, характер службы, выполнение служебных задач и служебно-боевых… Это наши реалии, и это оговаривается условиями контракта. В этом случае предусматриваются и страховые, и компенсационные выплаты. Сотрудник осознанно выполняет задачи, и здесь никакого подвоха быть не может, - резюмирует Павел Бондарь.

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