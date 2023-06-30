«Роботизированная хирургия и технологии завтрашнего дня уже появились на Урале»: современное лечение урологических заболеваний позволяет сохранить качество жизни

Заведующий отделением урологии медицинского центра «УГМК-Здоровье» Александр Владимирович Зырянов. Фото6 УГМК

Как благодаря новым технологиям уральцы избавляются от серьезных урологических проблем, рассказал заведующий кафедрой урологии УГМУ, главный внештатный уролог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий отделением урологии медицинского центра «УГМК-Здоровье» Александр Зырянов.

- Александр Владимирович, какими заболеваниями занимаются урологи?

- Они лечат заболевания органов мочеполовой системы, а именно почек, мочевыделительных путей, половых органов как у мужчин, так и у женщин. Наиболее часто встречаются онкологические заболевания, воспалительные, аномалии развития органов мочеполовой системы, мочекаменная болезнь. Последняя актуальна именно для жителей Урала, как эндемичного горного региона.

- Можно ли вылечить мочекаменную болезнь?

- Да, и не только операцией. После предварительного исследования химического состава камня можно провести камнерастворяющую терапию. Сегодня есть эффективные и абсолютно безопасные препараты – цитратные буферные смеси. Они подщелачивают мочу, богатую солями мочевой кислоты. В результате можно убрать очень большие камни в почках, не прибегая к хирургическим методам лечения.

Но и для операций используются новые безопасные аппараты. В них применяют самые разные физические принципы разрушения камня – ультразвуковые, лазерные, ударно-волновые, электрогидравлические технологии.

Врачи работают максимально бережно. Сначала эндоскопом мы подходим вплотную к камню, чтобы хорошо увидеть его. Очень аккуратно его разрушаем, не повреждая окружающие ткани. Затем этот камень в виде пыли удаляется. Для этих операций в нами применяются уникальные гибкие одноразовые мини-эндоскопы.

- Сегодня много говорят о применении роботов в медицине. До Урала они дошли?

- Роботизированная хирургия для России – уже не технология завтрашнего дня. Нашему региону повезло. Мы имеем роботизированный комплекс da Vinci Xi последнего поколения, используем его, чтобы удалять опухоли предстательной железы, почек, выполнять различные реконструктивные операции, в том числе у детей.

Робот позволяет хирургу оперировать очень бережно, с очень высоким визуальным разрешением, увеличивая объект в 10, 20 или даже 30 раз. Операция идет в 3D-формате микрохирургическими инструментами в труднодоступных зонах. Операции почти бескровны и позволяют добиться прекрасных функциональных результатов. Например, даже при удалении предстательной железы при раке сохраняются и мочеиспускание, и половая функция мужчины.

Роботические операции способствуют быстрой реабилитации и сокращению сроков лечения пациента.