За три дня в Свердловской области мотогонщики выступят сразу на двух ярких мероприятиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предстоящие выходные в Екатеринбурге и Свердловской области обещают быть насыщенными на музыкальные и развлекательные мероприятия. Для тех, кто задумывается о том, куда сходить в Екатеринбурге и съездить в Свердловской области с 30 июня по 2 июля 2023 года, пригодится список фестивалей и концертов на ближайшие выходные.

Выходные в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 июня по 2 июля 2023 года: афиша, программы, мероприятия, площадки

30 июня – встреча выпускников КВН

В пятницу фанаты КВН придут на игру кубка выпускников игры. В Екатеринбурге выступят вице-чемпионы Высшей лиги «Станция Спортивная» (г. Москва), чемпионы Клуба, обладатели Большого КиВиНа в Золотом, Летнего кубка и победители Встречи выпускников — 2018 «СОК» (г. Самара), финалист Высшей Лиги КВН-2015, Обладатель Кубка Мэра Москвы -2015 Сборная Дагестана.

Адрес: МТС Live Холл, ЭКСПО-бульвар, д. 2

30 июня – концерт в метро

Билет на концерт андеграундных групп Екатеринбурга будет стоить всего 33 рубля. Музыканты соберутся на станции метро «Площадь 1905 года» 30 июня в 19:00.

Перед пассажирами подземки выступят Nim_B, «Шарташ» и Blues Bastards.

30 июня – 2 июля – рок-фестиваль «Черный ножи»

Байк-рок-фестиваль будет идти три дня на горнолыжном комплексе «Теплая». За это время молодые рок-исполнители со всего Уральского федерального округа поучаствуют в конкурсе. 15 лучших окажутся на большой сцене в завершении фестиваля. С ними выступят «Бригадный подряд», «Пилот» и Найк Борзов.

Кроме музыки, участников фестиваля ждут байкерские свадьбы, гонки на мототехнике, мотошоу и мотовыставка.

Адрес: Первоуральск, Билимбаевский тракт, 6 км

С 30 июня по 2 июля – Музыкальный фестиваль «Безумные дни»

Это единственный в России трехдневный фестиваль классической музыки. На 10 площадках пройдет 120 концертов в Екатеринбурге и Первоуральске. В 2022 году в городе выступило 600 артистов, а сами выступления посетили 40 тысяч человек. В 2023 году темой станет «Ода ночи», на Урал приедут музыканты со всей страны.

1 июля – фестиваль «Веселые холмы»

В этом году фестиваль пройдет в бохо-стиле. Участники соберутся у креативного кластера «Черноисточинска».

На фестивале можно будет купить работы от народных мастеров, посетить лекции по саморазвитию, матсер-классы, занятия йогой, балаганный театр, увидеть показ мод от дизайнеров.

Хедлайнерами станут российские группы «BuDa Love» из Екатеринбурга, которая работает в жанре транс-этно, «НИЧЕГО» из Москвы в стиле инди-рока, представители ска и рагга «Дили Дэли» из Екатеринбурга.

Адрес: Черноисточинск, Кирова 2а

1 июля – Уральский фестиваль сплава «Чусовая России»

Это туристический фестиваль, гости которого размещаются в палаточном лагере. Участники фестиваля посещают концерты и мастер-классы, покупают сувениры на ярмарке товаров народных промыслов и ремесел, отдыхают на открытом воздухе.

Организаторы опубликовали программу фестиваля:

С 6:00 до 9:30 – соревнования по рыболовному спорту

С 11:00 до 11:20 – торжественное открытие фестиваля

С 11:00 до 18:00 – мастер-классы, народные игры, ярмарка мастеров, дегустация

С 11:20 до 12:00 – выступление группы «Изумруд»

С 12:00 до 15:00 – работа детской площадки

С 12:00 до 15:00 – концертная программа

С 12:00 до 15:00 – конкурс кулинаров

Адрес: село Чусовое

1 июля – «МЕХАНИКА OPEN-AIR FESTIVAL»

Это самый масштабный фестиваль электронной музыки на Урале. На 6 танцполах выступят 100 диджеев со всего света. Сеты будут крутить на протяжении 12 часов в залах и под открытым небом, будет световой и лазерное шоу.

В 2023 году на фестивале подготовлены такие площадки, как:

MAIN TECHNO ARENA

BREAKS/HARDCODE ARENA

DRUM&BASS ARENA

PSY TRANCE

PROGRESSIVE ARENA

PITERLAND ARENA

Адрес: ул. Карьерная, 16

1-2 июля – фестиваль ретромотоциклов

Международный фестиваль пройдет у Музея классических ретро-автомобилей Ets Classic Cars. В дни фестиваля музей будет открыт для всех желающих.

В выходные зрители смогут увидеть вблизи отечественные и зарубежные мотоциклы. Опытные гонщики покажут сложнейшие элементы вождения и пройдут специальную трассу на мотоциклах различного класса.

Тожественное открытие состоится в 12:00, с 16:30 до 17:30 пройдет награждение победителей. В 18:00 начнется концерт.

Адрес: ул. Реактивная, 81.

2 июля – областной фестиваль уличных танцев «Улицы Еката»

Фестиваль пройдет на площадке центра культуры «Урал». Уральские танцоры с 18 до 35 лет в составе команд или по одиночке будут соревноваться за призы. Получить можно от 3 000 до 15 000 рублей, общий фонд достигнет 120 тысяч рублей.

Фестиваль пройдет с 11 до 19 часов.

Сначала будут оценивать одиночные выступления в номинациях «Hip Hop», «Breaking» и «All Styles».

Команды от четырёх человек соревнуются в номинациях «Dance Show Kids» для детей от 8 до 12 лет, «Dance Show Varsity» для детей от 13 до 17 лет и «Best Dance Show» для танцоров любого возраста и уровня мастерства.

Адрес: ул. Студенческая, 3.