Дом-улей: Екатеринбуржец устроил на балконе пасеку, соседи в шоке

Пчеловодство - хобби Виктора Токуна на протяжении двадцати лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий дом-улей был найден на Таганской, 89. В обычном многоквартирнике живет екатеринбуржец, который устроил пасеку прямо на своем балконе. Такое соседство возмутило жильцов. По их словам, в прошлом году они то и дело выгоняли насекомых из своих квартир. «КП-Екатеринбург» посмотрела необычную пасеку.

«ПЧЕЛЫ-КВАРТИРЬЕРЫ»

- Пасечник у нас живет на втором этаже. В 2020 году он уже держал улей, а пчелы вились вокруг. Мамы с детьми гуляли и отмахивались от них, - возмущаются соседи. – Окно откроешь, а там рой пчел. Ну кому это понравится? Они не кусаются, но без опасений по тротуару во дворе ходить сложно.

Соседи уверяют, что видели рой пчел у окна Виктора Фото: Алексей БУЛАТОВ

С улицы пчел видно, если присмотреться. За стеклом балкона - целый рой. Поднимаемся на второй этаж. Владельцем пасеки в многоэтажке оказался 75-летний Виктор Токун. Он живет в квартире вместе с падчерицей. По профессии он плотник, сейчас на пенсии. Пчелами занимается в качестве хобби. Ульи держит на даче, которая находится в поселке Садовом. А на балконе хранит рамки с сотами.

- Я с двухтысячных занимаюсь пчелами. У меня на балконе хранится мед в рамках. Пчелы чувствуют запах и летят на него, - говорит «КП-Екатеринбург» Виктор Токун. – Два года назад у меня восковая моль, а рамки нужно выставлять на солнце. Я выставил и не думал, что пчелы прилетят. Пасеку на балконе разводить я не собирался. Роевой сезон закончился, и я увез их в сад. А в этом году они снова тут!

Сотни тружениц занимают несколько домиков на даче Фото: Алексей БУЛАТОВ

На даче пенсионер разводит среднерусских пчел. Говорит, кусачая порода. А какие именно пчелы прилетели на балкон, не знает.

- Это пчелы-квартирьеры. Они разведчики и прилетают, так как ищут место, куда удерет их семья, - объясняет он. – Бывает, что в период роения семья на 4-10 групп делятся. Поэтому на балконе просто разведчики, они чистят гнездо, подготавливают место для семьи. Сейчас если там полсотни есть пчел – то уже хорошо.

Иногда пчелиный яд помогает Виктору побороть боль в суставах Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОСЕДЕЙ УГОЩАЮ МЕДОМ

Виктор уверяет нас, что после окончания роения свой балконный улей увезет в сад. А возмущения соседей искренне не понимает.

- А чего они возмущаются? - говорит мужчина. – Пчелы же не кусаются, если к ним не лезть. А вот полезешь, так они будут защищаться. Пчела оберегает свое жилье.

Свой мед Виктор не продает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году претензий от соседей мужчина и вовсе не слышал. Зато в прошлом - были.

- Я угостил их медом, вроде больше не ругались. Если я потравлю пчел, то это уже будет издевательство над ними. Квартирьеры знают, что здесь безопасное укрытие, поэтому они прилетают, - вздыхает Виктор.

Всех пчел Виктор перевезет с балкона к себе на дачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свое медовое «золото» Виктор никому не продает. Все дары тружениц он раздает родным и близким. Говорит, что надобности в обогащении нет.

- Они знают свое место. И даже если у соседа будет открыто окно, а на столе - тарелка с вареньем… пчелы не полетят, - настаивает пенсионер. – Они свое место знают. На даче у меня липа цветет, еще донник посадил, Иван-чай, чтобы пчелки были довольны.

«КП-Екатеринбург» обратилась также за комментарием в управляющую компанию «Юг-Энерго». Однако в УК сообщили, что начальница участка в отпуске и не может дать оценку ситуации.

На аромат летят новые пчелы-разведчики Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ ЭНТОЛОГА Галина ЗАМШИНА, научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН

- Подобные случаи - редкость. Пчелам важно, чтобы была хорошая кормовая база. Если их подкармливают, то им не нужно далеко лететь до цветников и клумб, которых бывает мало в центре. На периферии города зелени больше. Само содержание пчел на балконе подобно тому, как в теплицах для опыления содержат шмелей. Если человек предоставляет им воду, подкормку, то это допустимо. Главная опасность в том, что во время роения пчелы могут нападать на людей. Если у соседей нет цветника на балконе, то к ним пчелы вряд ли полетят. Роение опасно для малышей, если поблизости детская площадка. Сам период роения пчел длится до июня. Еще неприятен укус пчел будет для аллергиков. Однако у нас помимо пчел кусаются также и осы, муравьи, комары. Защититься от насекомых поможет москитная сетка.

МНЕНИЕ ПЧЕЛОВОДА

Данил ПОПОВ, представитель Свердловского областного общества пчеловодов:

- Ветеринарный закон о пчеловодстве не содержит ничего по поводу содержания пчел на балконе. В таком случае, породы должны быть миролюбивые, которые игнорируют человека. Таковой является «Карпатка». За рубежом – это частое явление, когда улей устанавливают прямо на крыше дома. Период роения опасен тем, что они бездомные. Они все вместе ждут матку и улетают туда, где нашли себе место. У каждого пасечника должны быть ветпаспорта.

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