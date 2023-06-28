Шла в наушниках после экзамена: на Урале школьница угодила под поезд, но выжила

Девушка возвращалась к экзамена. Фото: соцсети

В поселке Троицком в Свердловской области днем 28 июня случилось ЧП: под грузовой поезд попала выпускница местной школы. Девушка, возвращавшаяся домой после экзамена, шла в наушниках. Видимо, поэтому она не услышала шум приближающегося поезда.

- На железнодорожной станции «Талица» поездом травмирована 17-летняя местная жительница. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшей оказана срочная медицинская помощь, - сообщили в Центральном МСУ на транспорте.

В поселке сразу же после трагедии начали ходить слухи о том, что девушка выпила после пересдачи экзамена. Якобы из-за этого ее внимательность снизилась. Однако одноклассница девушки эти слухи опровергла.

- На нее это совершенно непохоже. Она обычная, приличная девочка, маргинальный образ жизни ее не интересует. Она не сдала несколько итоговых экзаменов, среди них математика, - рассказала «КП-Екатеринбург» одноклассница девушки.

Как рассказывает ее знакомая, сразу после происшествия школьницу госпитализировали, чтобы провести операцию.

Другая жительница Троицка рассказала, что виной всему стали наушники.

- Как я поняла, она шла в наушниках. Не увидела и не услышала поезд, ветром от большой скорости поезда ее под него затянуло, среагировать не успела. Знаю, что она в больнице, в очень тяжелом состоянии.

По данным МВД на транспорте, в данный момент за жизнь выпускницы борются врачи больницы в соседней Талице. Следователи МСУ СКР на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

- В настоящее время стражи порядка во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета и транспортной прокуратуры выясняют точные обстоятельства случившегося, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы, анализируется движение поездов на данном участке пути. По итогам начавшегося разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение, - уточнили «КП-Екатеринбург» в МВД на транспорте.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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