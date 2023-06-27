После приятно удивившего жарой мая, уральцы надеются на отличное лето в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй летний месяц 2023 года не за горами. Погода на Среднем Урале удивляла местных жителей: в мае в регионе стоял зной, который сменился холодным и дождливым июнем. «КП-Екатеринбург» расскажет, каким будет июль в Екатеринбурге и Свердловской области летом 2023 года.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области июль 2023 года

- В заключительные дни июня температура воздуха вернется в пределы климатической нормы, а в выходные, в первых числах июля, даже превысит уровень среднемноголетних значений, - отмечает уральский метеоролог в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

Первые выходные июля, 1 и 2 числа, будут теплыми и сухими. 1 июля в Екатеринбурге ночью от +16 до +18 градусов по Цельсию, днем от +26 до +29 градусов по Цельсию. Погода будет облачной с прояснениями, а ветер теплым. Погода в Екатеринбурге 2 июля 2023 года будет теплой и облачной. Утром ожидается от +19 до +22 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха повысится до +27.

В ночь с 2 на 3 июля в Екатеринбурге будет до +15 градусов тепла. Сутки 3 июля будут облачными и с прояснениями, днем в городе будет +26 градусов по Цельсию. Вечером ветер сменится с западного на северный, но это не повлияет на летние температуры.

4 июля в Екатеринбурге ночью от +16 до +19 градусов, днем – от +26 до +27 градусов. 5 июля в Екатеринбурге утро будет теплым – до +26 градусов, днем – до +27 градусов по Цельсию. 6 июля 2023 года в Екатеринбурге будет облачная и теплая погода: ночью до +16, днем – до +25 градусов по Цельсию.

По предварительным прогнозам, первая декада июля 2023 года в Екатеринбурге будет по-летнему ласковой: с высокими температурными значениями, без дождей, а также без солнцепека благодаря облачной погоде.

Вторая и третья декада июля, по прогнозам синоптиков, будет стабильной и комфортной: в пределах +13 градусов по Цельсию ночами, от +23 до +25 градусов по Цельсию днем.