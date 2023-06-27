Молодые мамы стараются выбрать лучший роддом для появления на свет своего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проживает свыше 1,5 млн человек, это один из привлекательных мегаполисов России, в том числе и для переезда. Неудивительно, что в городе в том числе представлено много перинатальных центров, которые сопровождают беременных женщин и помогают им в родах. Для женщин в положении «КП-Екатеринбург» подготовила список роддомов Екатеринбурга на 2023 год, где проводят платные и бесплатные роды по ОМС.

Роддомы Екатеринбурга по ОМС - 2023: условия, цены, адреса, телефоны

Роддом НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества) на ул. Репина, 1

Родильный дом занимается сложными случаями, когда роженице или ребенку может потребоваться особая серьезная медицинская помощь. Попасть сюда также можно по контракту, в том числе практикуется медицинский туризм.

За естественные роды на платной основе нужно будет заплатить 38 000 рублей, за кесарево сечение – более 33 тысяч рублей, роды с высоким риском потребуют дополнительных средств у клиентов.

В роддоме помимо родового отделения есть два акушерских отделения по патологии беременности, реанимации для женщин и младенцев, отделение новорожденных и недоношенных детей, отделение детской нейрореабилитации.

Адрес: ул. Репина, 1, 8 (343) 371-00-78

Областной перинатальный центр на ул. Серафимы Дерябиной, 32

Попасть на роды в Областной перинатальный центр в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга можно только по маршрутизации от акушера, связанной с состоянием здоровья роженицы. Для остальных доступны платные роды в рамках «Комфорт» (48 000 рублей) и «Комфорт VIP» (61 000 рублей).

Для рожениц есть палаты, апартаменты, палаты семейного типа и одноместные палаты.

Помимо родового отделения, в центре есть дородовое отделение для наблюдения за беременными, отделения реанимации новорожденных и рожениц, послеродовые отделения. Проводятся занятия для будущих родителей по беременности, родам, грудному вскармливанию и уходом за младенцем.

Адрес: ул. Серафимы Дерябиной, 32, 8 (343) 231-91-09

Акушерский стационар №1 на ул. Комвузовской, 3, от Екатеринбургского перинатального центра

Акушерский стационар находится в Кировском районе города Екатеринбурга. На его базе также работает отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, куда попадают дети с нарушениями дыхания, врожденными инфекциями, недоношенностью и другими проблемами со здоровьем.

Акушерский стационар работает круглосуточно, роды проводятся в рамках ОМС. Также по ОМС возможны партнерские роды с мужем, родственниками или близкими будущей мамы.

Послеродовые палаты рассчитаны на то, что мама и малыш находятся в одной палате. Также здесь практикуется ранняя выписка, если роженица и новорожденный здоровы.

Адрес: ул. Комвузовская, 3, 8 (343) 374-32-00

Акушерский стационар №2 на ул. Дагестанской, 3, от Екатеринбургского перинатального центра

Это второй родильный дом городского перинатального центра. Он расположен на Уралмаше. Как и на ул. Комвузовской, тут есть отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Роды проводят в рамках ОМС, практикуются партнерские роды и совместное пребывание в палате послеродового отделения мамы и малыша.

Оба роддома Екатеринбургского центра проводят платные занятия для беременных по родам и грудному вскармливанию.

Адрес: ул. Дагестанская, 3, 8 (343) 258-94-67

Роддом при Городской клинической больнице №40 на ул. Волгоградской, 189/б

Еще один роддом в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга. Помимо родов по ОМС, здесь можно провести платные роды с личным акушером, предлагается комфортное размещение в одноместных палатах, люксах и апартаментах.

Больница №40 предоставляет услуги по ведению беременности и единичные платные приемы у акушеров.

В родильном доме есть дородовое, родовое и послеродовое отделения, реанимации новорожденных и молодых матерей.

Адрес: ул. Волгоградская, 189/б, 8 (343)297-98-48

Акушерское отделение при Городской клинической больнице №14 в Суворовской пер., 4

Роддом находится на Уралмаше и располагает 60 койками, 10 из которых используют при патологиях беременности больших сроков.

Проживают молодые мамы по одной или по двое, большинство палат оборудованы своими санузлами и душевыми. За отдельную плату можно приобрести палату повышенной комфортности.

Практикуется совместное нахождение в послеродовой палате мамы и младенца. Если же по медицинским показаниями младенец должен находиться под круглосуточным наблюдением неонатолога и медсестер, его помещают в детскую палату.

После естественных родов женщин выписывают на третий день, после кесарева сечения – на 4-5-й день.

Адрес: Суворовский пер., 4, +7 (343) 227-00-90

Платные роддомы Екатеринбурга - 2023: цены, адреса, телефоны

Родильный дом «Парацельс» на ул. Большакова, 68

Полностью коммерческий родильный дом Екатеринбурга, попасть сюда по полису ОМС невозможно. Расположен у Архиерейского сада.

Самостоятельные роды с последующим пребыванием в двухместной палате стоят тут 100 000 рублей, в одноместной – 105 000 рублей. Роды с помощью кесарева сечения с дальним пребыванием в двухместной палате стоят 130 000 рублей, одноместной – 135 000 рублей.

За присутствие на родах партнера нужно будет заплатить дополнительно 7000 рублей, за эпидуральную анестезию – 9000 рублей, за роды с высоким риском – 60 000 рублей.

Оплатить можно отдельно врача, личную акушерку, а также команду этих специалистов.

Адрес: ул. Большакова, 68, +7 (343) 272-03-03

Родильный дом от «УГМК-Здоровье» на ул. Шейнкмана, 113

Еще один частный родильный дом Свердловской области, расположен около парка «Зеленая Роща».

Для клиенток есть услуги по тарифам «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Так, за самостоятельные роды по «Стандарту» надо будет оплатить 150 000 рублей, по «Комфорту» - 185 000 рублей, а по «Премиуму» - 320 000 рублей. Если планируется кесарево сечение, дополнительно к тарифам нужно будет оплатить 32 550 рублей. Если предполагается высокий риск, то с роженицы возьмут 35 000 рублей.

Отдельно можно оплачивать индивидуальных акушерку и врача, а том числе и роды с заведующим роддомом.

Адрес: ул. Шейнкмана, 113, +7 (343) 363-06-02.