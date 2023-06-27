В Екатеринбурге приставы спасли четырех питбулей, запертых в квартире без воды и еды

Собаки были в таком плохом состоянии, что не реагировали на чужих людей Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы спасли четырех питбулей, запертых в квартире. Хозяйка оставила двух щенков и двух взрослых собак без воды и еды.

Приставы вскрыли четырехкомнатную квартиру на Опалихинской изначально совсем с другими целями. Женщина, живущая в ней, давно ее продала, но съезжать не хотела. Новый собственник обратился в суд.

- Решением суда гражданка, реализовавшая свою квартиру, должна ее освободить. Возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер, направленных на исполнение решения суда, однако женщина уклонялась от исполнения решения суда, в связи с чем выселение осуществлялось в принудительном порядке, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Щенки лежали на скамейке Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Когда приставы вошли в квартиру, они увидели что женщины нет дома. При этом в помещении был сильный беспорядок, по которому в том числе было понятно, что животных не выводили на улицу. Щенков нашли лежащими на лавке на кухне, а взрослых собак во встроенном шкафу на полке. Они не передвигались, не реагировали на людей и находились в крайне тяжелом физическом состоянии.

Приставы вызвали специалиста-кинолога и ветеринарного врача. Изможденные животные были направлены в ветеринарную клинику для лечения и восстановления.

Квартиру освободили и передали законному владельцу. Имущество женщины отправили на хранение в специализированную организацию.

Отмечается, что расходы на обследование, лечение и содержание собак будут взысканы с их хозяйки в судебном порядке.

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