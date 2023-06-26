В Ревде из-за взрыва холодильника мастеру оторвало часть руки

На место происшествия также прибыли огнеборцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде в торговом центре «Квартал» прогремел взрыв, в результате чего пострадал один человек. 40-летнего мужчину ранило осколками. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Рабочий по фамилии Францев был в ТЦ. Он прибыл на место, чтобы заправить холодильник продуктового магазина фреоном.

- Вероятнее всего, из-за нарушения правил техники безопасности что-то пошло не по плану, произошел достаточно мощный хлопок, в результате чего мастер пострадал, получив серьезные травмы. В том числе один из осколков отсек палец правой руки. Врачи городской больницы, куда потерпевшего доставили в срочном порядке, оказывают ему необходимую медицинскую помощь, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На место ЧП также прибыли огнеборцы. Спасатели, приехавшие к ТЦ «Квартал», поняли, что их помощь не требуется.

- До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

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