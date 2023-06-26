Частые дожди и прохладная погода - привычное лето для уральцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый летний месяц 2023 года оказался холодным, в отличие от ласкового и жаркого мая. Уральцы соскучились по солнцу и прогулкам в легких летних нарядах и гадают, какой же будет погода в последнюю неделю июня, с 26 июня по 2 июля 2023 года, в Екатеринбурге и Свердловской области.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю, с 26 июня по 2 июля 2023 года

Главный синоптик Уральского отделения Гидрометцентра РФ Галина Шепоренко отмечает, что в первой половине недели погода в регионе будет умеренно теплой и временами не исключены дожди.

- На предстоящей неделе в Екатеринбурге ожидается завершение холодного периода, который длится с 7 июня. В заключительные дни июня температура воздуха вернется в пределы климатической нормы, а в выходные, в первых числах июля, даже превысит уровень среднемноголетних значений, - сообщает уральский метеоролог Алексей Пулин.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 июня 2023 года

«В понедельник, 26 июня, Свердловская область расположена на северо-западной периферии уходящего в Зауралье циклона. В южной части области пройдут дожди, наиболее значительные (до 7-10 мм) - в юго-восточных районах. В тылу циклона на территорию области начнет поступать холодный воздух со стороны центральной части высотного циклона над ХМАО, что будет сопровождаться порывистым, до 15 метров в секунду, ветром. В результате день будет довольно прохладным, причем на юге области, в присутствии облачности, будет холоднее, чем на севере», - говорится в телеграм-канале Алексея Пулина «Погода в Екатеринбурге».

Погода в Свердловской области 26 июня 2023 года будет привычно прохладной: на крайнем севере ночью столбики термометра опускались до 0 градусов по Цельсию, днем же воздух по всему региону прогреется до +16... +21 градуса тепла.

Погода в Екатеринбурге 26 июня 2023 года будет пасмурной и ветреной: порывы северного ветра будут достигать 14 метров в секунду, воздух прогреется до +17... +19 градусов по Цельсию, возможен небольшой дождь.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 27 июня 2023 года

- Во вторник более теплый воздух, распространяющийся по северной части антициклона, достигнет Среднего Урала. Ночь на вторник будет еще холодной, с вероятностью заморозков на почве в центральных и западных районах области. Днем температура воздуха превысит отметку +20 практически во всем регионе, - отмечает Алексей Пулин.

Погода в Екатеринбурге 27 июня 2023 года изменится незначительно: в ночь с 26 на 27 июня в городе будет до +12 градусов, днем до +21 градуса, ветер также будет идти с севера, на небе иногда будет появляться солнце.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 28 июня 2023 года

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области начнет меняться уже 28 июня. Ночная температура воздуха в Екатеринбурге достигнет +12 градусов по Цельсию, но уже утром поднимется до +21 градуса. Днем воздух прогреется до +23 градусов. На это повлияет и направление ветра, которое сменится с северного на западное, и ясное небо.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 июня 2023 года

29 июня 2023 года в Екатеринбурге в ночь с 28 июня по 29 июня будет до +13 градусов, утром ожидается дождь и от +15 до +21 градуса тепла. День будет пасмурным, но теплым – до +22 градусов по Цельсию.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 30 июня 2023 года

Последний день июня 2023 года будет сопровождаться теплым южным ветром, облачной, сухой погодой и повышением температуры воздуха. Ночью будет от +13 до +16 градусов, утром +17... +22 градуса по Цельсию, днем до +23 градусов.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июля 2023 года

Июль несет на Средний Урал жару и настоящее летнее настроение. 1 июля в Екатеринбурге ночью от +16 до +18 градусов по Цельсию, днем от +26 до +29 градусов по Цельсию. Погода будет облачной с прояснениями, а ветер теплым.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 2 июля 2023 года

Погода в Екатеринбурге 2 июля 2023 года будет теплой и дождливой. Утром ожидается небольшой дождь и от +19 до +22 градусов по Цельсию. Дождь продолжится и днем, температура воздуха не изменится. В ночь с 2 на 3 июля в Екатеринбурге будет до +15 градусов тепла.