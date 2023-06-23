Магнитно-резонансная томография отличается точностью и безопасностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МРТ (магнитно-резонансная томография) пользуется уважением среди врачей. Специалисты разного профиля назначают обследование, которое очень информативно и наглядно может объяснить, какой диагноз нужно ставить пациенту. «КП-Екатеринбург» и Центр охраны общественного здоровья и медпрофилактики Свердловской области рассказывают, как избежать множества заболеваний. Терапевт Центра здоровья ГБУЗ СО ЦГБ2 София Сорокина объясняет, зачем МРТ назначают и какие у него есть противопоказания.

МРТ: показания

- Это неинвазивный, высокоточный метод диагностики. Его назначают, когда надо прояснить диагноз у человека. В подавляющем большинстве - для диагностики опухолей. Дело в том, что именно МРТ очень четко показывает злокачественный и доброкачественные новообразования. Этот метод исследования позволяет видеть виртуальный срез с шагом до 1 мм или даже меньше, в зависимости от того, какой аппарат. Он, как правило, показывает и мягкие ткани, и хрящевые ткани, и костные ткани и даже состояние вен и сосудов. На снимке понятно, опасна опухоль или нет, - поясняет София Сорокина.

Врачи подчеркивают, что МРТ не несет никакого серьезного облучения для человека. При этом метод абсолютно безболезнен для пациента, никаких проникновений в тело человека нет. Исключение – это МРТ с контрастом. Тогда в вену человека вводят специальный раствор, который окрашивает нужные участки на снимке. Это позволяет получить более детальную картину, что полезно, если надо проверить предыдущие снимки МРТ или оценить состояние опухоли.

МРТ: противопоказания

- установлен кардиостимулятор;

- есть электронные феромагнитные имплантанты среднего уха;

- есть металлические протезы (за исключением титановых);

- есть магнитные осколки, инородные тела, например, при ранениях;

- установлены инклюзионные насосы для подачи лекарственных препаратов;

- относительное противопоказание – это большая масса тела человека выше 110 килограмм. Либо для человека подбирается специальный аппарат, который рассчитан на высокие массы тела. Такие данные можно уточнять в больнице, где планируется обследование.

МРТ, рентген или КТ?

София Сорокина подчеркивает, что метод диагностики должен обязательно выбирать врач.

- В ряде случаев делать рентген делать предпочтительнее, чем МРТ. Рентген покажет то, что не покажет МРТ, это очень качественное обследование. По сути рентген, КТ и МРТ отлично дополняют друг друга, потому что могут показать картину с разных сторон. Мы всегда начинаем с рентгена. Если он не дает нужной картины, дальше доктор назначает КТ или МРТ. У каждого метода есть плюсы, минусы и особенности. Исходя из них выбирают то, что поможет именно этому пациенту. Но если врач отправляет на МРТ, значит, надо пройти именно это обследование, - сообщает София Сорокина.

МРТ в Екатеринбурге 2023: цена

Цена на МРТ отличается в зависимости от зоны обследования и сложности процесса. Каждая крупная зона также делится на подзоны и может быть исследована отдельно. Минимальная цена в Екатеринбурге начинается от 450 рублей и превышает 10 тысяч рублей.

МРТ головы в Екатеринбурге также делится по зонам. Общее МРТ головы стоит от 2100 до 4000 рублей.

МРТ шеи в Екатеринбурге стоит от 3000 до 7200 рублей.

МРТ грудной клетки стоит от 3000 до 10800 рублей.

МРТ брюшной полости и таза стоит от 3000 до 7200 рублей.

МРТ мягких тканей (коненчости, кисти, стопы) стоит от 3000 до 7200 рублей.

МРТ позвоночника стоит от 450 до 10500 рублей.

МРТ суставов стоит от 2250 до 7500 рублей.

МРТ сосудов стоит от 700 до 8000 рублей.

МРТ в Екатеринбурге 2023: адреса

Центр МРТ - ул. Ткачей, 21, пр. Космонавтов, 15, пр. Космонавтов, 31А, телефон: +7 (343) 243 58 48

МРТ Экспресс - ул. Мамина-Сибиряка, 101, телефон: +7 (343) 288-30-33

Магнетика - ул. Комвузовская, 3, ул. Антона Валека, 13, телефон: +7 (343) 312-50-25

Медицинский лучевой центр «МЛЦ» - ул. Розы Люксембург, д. 49, +7 963 448-73-64

Консилиум - ул. Военная, д. 22а, телефон: +7 343 363-44-83.