Женщины должны поддерживать здоровье не только спортом, но и регулярным посещением врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маммолог помогает женщине сохранять здоровье и жить как можно дольше. «КП-Екатеринбург» и Центр охраны общественного здоровья и медпрофилактики Свердловской области рассказывают, как поддерживать хорошее самочувствие. Профпатотолог городской клинической больницы №14 Наталья Барановская сообщает, при каких симптомах надо идти к маммологу и какие обследования женщинам надо сдавать регулярно.

Наталья Барановская объясняет, что такой врачебной специальности как маммолог нет, но и акушеры-гинекологи, и хирурги, и онкологи помогают занимаются патологией молочной железы и каждый со своей стороны может помочь женщине поддерживать здоровье.

- Самый оптимальный вариант: женщина показывается врачам не тогда, когда уже есть симптомы, а в рамках профилактических мероприятий, той же диспансеризации. Дело в том, что в рамках диспансеризации в определенные возрастные периоды женщинам проводится маммография. Как раз маммография – это золотой стандарт выявления заболеваний молочной железы на той стадии, когда вообще еще никаких симптомов нет. Женщина еще ничего не подозревает, живет спокойной жизнью, ничего не настораживает. А после маммографии врач может увидеть изменения, которые возможно сигнализирую о начинающемся заболевании, - поясняет Наталья Барановская.

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После маммографии во время диспансеризации женщина проходит осмотр у акушера-гинеколога. Он в том числе обязан осмотреть молочные железы и обследовать руками. при изучении маммографии и визуального осмотра акушер может направить женщину на дальнейшее обследование.

При каких симптомах надо идти к маммологу

Врачи всего мира рекомендуют женщинам проводить самодиагностику, когда те принимают душ. Достаточно осмотреть кожу, осмотреть лимфатические узлы подмышками, проверить нет ли выделений из сосков.

На осмотре же акушер также обращает внимание на другие симптомы. На то, какая кожа на груди, нет ли втянутости, не находится ли в молочной железе образования, нет ли выделений из сосков, нет ли симптома «апельсиновая корка» - кожа становится более бугристой и местами более плотной.

Если женщина видит, что кожа изменена, если грудь начинает болеть, то нужно показаться терапевту или обратиться в смотровой кабинет. Такие кабинеты есть при любой поликлинике. Женщины могут ежегодно показываться акушеры-гинекологу. Он выслушает жалобы, осмотрит и при необходимости сам назначит обследования молочных желез, для этого не нужно дожидаться диспансеризации.

Маммолог в Екатеринбурге 2023: цена

Специальность «маммолог» дополнительно могут указывать онкологи, хирурги, гинекологи. В Екатеринбурге стоимость приема маммолога в платной клинике в среднем стоит 2000 рублей. Минимальная цена приема начинается от 1000 рублей, максимальная достигает 2900 рублей.

Маммолог в Екатеринбурге 2023: адреса

Городская клиническая больница №14 – ул. 22 Партсъезда, 15в, телефон: +7 (343) 227-00-90

СМТ Кидс – ул. Сурикова, д. 60, +7 343 288-55-97

Екатеринбургский медицинский центр - - ул. Родонитовая, 10, ул. Шевченко, 9, ул. Белореченская, 23/1, ул. Старых Большевиков, 5, телефон: +7 (343) 379 07 70

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74.

Центр «Шанс» - ул. Уральских рабочих, 55б, ул. Крауля, 44, ул. Чекистов, 14, ул. Шефская, 97, ул. 40-летия Октября, 51, ул. Кировградская, 8а, телефон: +7 (343) 385 00 01

Клиника «ВитаМедика» - ул. Циолковского, 32, телефон: +7 343 363-39-56

«СМТ Клиника» - ул. Серова, 45, телефон: +7 343 288-57-30

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77

УГМК-Здоровье - ул. Шейнкмана, д. 113, телефон: +7 (343) 363-32-43

Центр «Гармония» - ул. Советская, 42, ул. Тверитина, 16, ул. Академика Парина, 43, ул. Родонитовая, 1, ул. Репина, 52, ул. Сыромолотова, 12, ул. Черепанова, 28, ул. Академика Бардина, 31, ул. Фурманова, 30, телефон: +7 (343) 235 15 55.