Сделать общий анализ крови можно в любой больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общий анализ крови назначается врачами очень часто. Но простой обыватель не понимает, зачем ему надо сдавать кровь и нужно ли это делать. «КП-Екатеринбург» и Центр охраны общественного здоровья и медпрофилактики региона рассказывают уральцам, как сохранять высокий уровень жизни. Профпатотолог городской клинической больницы №14 Наталья Барановская объясняет, что показывает общий анализ крови и как часто его нужно проводить.

Зачем назначают общий анализ крови

Врачи называют общий анализ крови рутинным исследованием. То есть это то исследование, которое доступно в любых медицинских учреждениях больших мегаполисов или маленьких городков. Анализ доступен, давно известен и делается людям при патологиях и при профилактических мероприятиях.

- Его назначают хоть при подозрениях на болезнь, хоть при отправке на санаторно-курортное лечение. Даже если вы если банально заболели простудой, врач обязательно назначит общий анализ крови. Чем он хорош? Да, сам по себе анализ не может выявить, к примеру, онкологию. Но то, что мы назначаем его часто, приводит к тому, что врач затем может посмотреть не только наличие изменений в последнем анализе, но и открыть вашу амбулаторную карту и увидеть изменения показателей в динамике благодаря тем анализам, которые вы уже сдавали. Он увидит, росли ли год от года показатели или наоборот снижались, тот же гемоглобин, было ли изменение единичным или это тенденция, - поясняет Наталья Барановская.

Таким образом врачи понимают, что происходит в организме пациента сейчас, а что длится и развивается уже несколько лет.

Как часто надо сдавать общий анализ крови

Общий анализ крови врачи назначают минимум раз в год.

Где можно сдать общий анализ крови в Екатеринбурге бесплатно

Общий анализ крови может назначить терапевт. Еще удобнее получить направление в рамках диспансеризации, которую с 40 лет можно проходить каждый год.

Какие еще анализы и каких врачей надо посещать для поддержания здоровья, если меня ничего не беспокоит?

Наталья Барановская считает, что достаточно будет диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

- В рамках этих обследований разработаны как раз те комплексы обследований и с такой частотой которые позволят именно при отсутствии симптомов заподозрить проблемы со здоровье и пройти дополнительные обследования, - сообщает эксперт.

При диспансеризации работодатель полностью оплачивает рабочий день, а очередей на прием практически нет.

- Самое важное – это регулярность. Если сдали и расслабились, что никаких проблем со здоровьем, а потому в больницу можно не ходить еще лет пять, то через 5 лет уже будет что лечить и что обследовать. Вместе с регулярностью нужно и желание. Если человек не захочет о себе заботиться, врач не может его насильно лечить и заставлять быть здоровым, - подчеркивает Наталья Барановская.

Общий анализ крови в Екатеринбурге 2023: цена

В среднем общий анализ в Екатеринбурге в 2023 году стоит 350 рублей, максимальная цена составляет 600 рублей.

Общий анализ крови в Екатеринбурге 2023: адреса

Новая больница - ул. Заводская, 29, к.2, телефон: +7 (343) 355-56-57

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн – ул. Соболева, д. 25, телефон: +7 (343) 227-50-77

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества – ул. Репина, д. 1, телефон: +7 (343) 371-87-68

Семейная клиника – ул. Ключевская, д. 15, телефон: +7 (343) 228-11-28

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

Центр медицинской реабилитации OrthoDoc's – ул. Агрономическая, д. 6а, телефон: +7 (343) 305-22-25

Парацельс – ул. Викулова, д. 33, к.2, ул. Большакова, д. 68, телефон: +7 (343) 272-03-03.