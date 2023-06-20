Безопасные автобусы: как и кто наказывает водителей автобусов за нарушение ПДД

Автобусы ― самый опасный вид общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали, почему на дорогах региона появляются водители-«шахматисты», и назвали самый опасный вид общественного транспорта.

ОПАСНЫЕ АВТОБУСЫ

Если заглянуть в обсуждения на форумах в открытом доступе, где главная тема общественный транспорт и безопасность, то можно увидеть сообщения вроде: «Да они не гоняют, а в шахматы играют!» Пассажиры возмущены водителями, которые нарушают правила дорожного движения и буквально «режут» путь впереди идущих автомобилей, желая скорее добраться до остановки.

Автобусы самый опасный вид общественного транспорта, говорят в Госавтоинспекции по Свердловской области. Во-первых, их на дорогах больше, чем трамваев и троллейбусов. Во-вторых, последние двигаются по строго выделенной линии, и возможности маневрировать у водителей практически нет. А автобусы (здесь же и маршрутки) маневрируют в потоке, поэтому риск попасть в ДТП вырастает.

С «опасными» водителями борьба ведется регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

С «опасными» водителями борьба ведется регулярно. На дорогах проводятся рейды, в ходе которых фиксируются нарушения, применяются штрафные санкции, проводятся профилактические мероприятия. Благодаря комплексному подходу к вопросу безопасности, ДТП с общественным транспортом занимает незначительный процент от числа всех происшествий на дорогах, всего 1-2%. Так, за последние 5 месяцев по вине водителей автобусов на территории нашего региона произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» с 6 по 8 июня проверено:

- 2324 автобуса

- 594 нарушения выявлено

- 114 автобусов неисправные

- 35 без техосмотра

- 3 автобуса задержаны и помещены на штрафстоянки

- 4 водителя не имели в/у

ПАДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

Сегодня основной вид ДТП связан с падениями пассажиров в салоне. Интересно, что водители порой даже не знают о том, что произошло у них за спиной: гражданин выходит на остановке, добирается до дома, начинает себя плохо чувствовать, обращается в травмпункт, фиксирует травму. Затем проводится административное расследование и водителя привлекают к ответственности.

В некоторых случаях водитель действительно виноват сам не соблюдал скоростной режим, опасно маневрировал, «подрезал» другой транспорт. Но статистика говорит: лишь в 30% случаях устанавливается, что ДТП произошло по вине водителя. В остальных виноваты сами пассажиры. Они не держатся за поручни, перемещаются по салону во время движения транспорта, а значит, нарушают правила пользования общественным транспортом.

за последние 5 месяцев по вине водителей автобусов на территории нашего региона произошло 30 ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

В правилах пользования городским транспортом обычно закреплена обязанность пассажиров держаться за поручни во время движения, но контроль за соблюдением этих норм почти не ведется: водитель следить за этим не может — ему нужно смотреть на дорогу.

«ВОЗРАСТНОЙ» ТРАНСПОРТ

Еще один фактор, который влияет на ДТП с участием общественного транспорта, это «возраст» автобусов, трамваев и троллейбусов. Некоторым из них уже за сорок, но на дорогах они по-прежнему появляются. По словам сотрудников Госавтоинспекции по Свердловской области, прямой взаимосвязи технического состояния транспорта и количества происшествий нет.

- В основном происшествия происходят из-за нарушения ПДД со стороны водителя или других участников дорожного движения, - уточняют в ведомстве. - Другой вопрос удобство пользования ТС. Слава богу, старых желтеньких газелей в Екатеринбурге уже нет, хотя в других регионах их еще можно увидеть на дорогах. Но у электрического транспорта проблемы не исчезли. Средний возраст троллейбусов и трамваев от 30 до 40 лет. Конечно, муниципальное предприятие «Гортранс» старается поддерживать транспорт, проводит текущий и капитальный ремонт, но возраст берет свое. Хотелось бы больше современного транспорта.

Проверка автобусов осуществляется в несколько этапов. С 2021-го года сотрудники Госавтоинспекции принимают участие в проведении технического осмотра, поэтому все автобусы, которые эксплуатируются как общественный транспорт, раз в год или раз в полгода в зависимости от возраста осматриваются. Если ТС не соответствует требованиям безопасности, то штрафных санкций, увы, не избежать. А они очень существенные. Получается, выход на линию на автобусе без подтвержденного техосмотра обходится себе дороже.

Если ТС эксплуатируется с неисправным рулевым управлением или тормозной системой, представители Госавтоинспекции имеют право отстранить водителя от управления, а ТС задержать с помещением на спецстоянку до устранения причины задержания. Кроме того, если это ТС эксплуатируется организацией, то сотрудники Госавтоинспекции также, как сотрудники полиции, имеют право выдать требование о прекращении противоправных действий. Одним словом рычаги влияния на нарушителей есть.

В ЦИФРАХ

С начала 2023-го года сотрудниками Госавтоинспекции по Свердловской области проверены:

- 9634 автобуса

- 2678 нарушений выявлено

- 363 автобуса эксплуатировались в неисправном состоянии

- 11 автобусов задержаны и помещены на штрафстоянки

- 11 автобусов эксплуатировались с внесением изменений в конструкцию (установка дополнительных сидений для того, чтобы перевозить больше пассажиров в салоне или демонтаж чтобы перевозить больше пассажиров стоя; установка газобаллонного оборудования).

Основной вид ДТП связан с падениями пассажиров в салоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОДИТЕЛИ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Пользователи общественного транспорта часто жалуются на водителей других национальностей, которые, по словам, пассажиров, возят народ как картошку. И это влияет на безопасность всех, кто находится в салоне. Речь здесь идет не о том, что цвет кожи каким-то образом влияет на навыки управления транспортом нет. Вопрос в том, как таких водителей наказывают, чтобы они впредь не нарушали ПДД?

- Мы можем лишить права управления автомобилей за грубое нарушение и инициировать вопрос о депортации такого водителя, организовать запрет въезда в Россию. Проблема в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом одна, и она глобальная кадры. Ситуация из года в год не улучшается, поэтому у нас много водителей из Средней Азии. К сожалению, работодатели часто просто закрывают эту брешь, не обращая внимания на то, кого нанимают. Это больше вопрос экономики, а не безопасности, к сожалению.

Частный, государственный, муниципальный все виды общественного транспорта подлежат лицензированию, и на все виды распространяются отдельные требования федерального законодательства и нормативных правовых актов в сфере транспорта. Также есть требования транспортной безопасности, ответственность за невыполнение которых очень большая. Это касается, в том числе режима труда и отдыха, который обязан контролировать работодатель, чтобы не было такого: водитель выехал на линию в 5 утра, а закончил работать в 11 вечера.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».