Обыски прошли 16 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и МВД организовали проверку компаний, отвечающих за поставку продуктов в государственные учреждения. Как стало известно «КП-Екатеринбург», речь идет о бизнесе 61-летней предпринимательницы Марины Л. и ее сожителя Александра В.

По словам источника, полиция уже провела обыски в офисах трех организаций.

- Поставки продуктов в муниципальные учреждения проводились с 2016 года. В общей сложности подконтрольными Л. организациями поставлялись продукты на сумму более 2,5 миллиарда рублей, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

По основной версии, производители наносили поддельную маркировку, которая не отражала реального качества молочной продукции. Источник отмечает, что под видом натурального сливочного масла в заведения области поставлялся спред.

Известно, что среди клиентов компаний пары были ГКБ № 40, Уктусский пансионат, Свердловская областная больница № 1 и детский санаторий «Изоплит». Нам удалось связаться с одной из компаний, но там информацию о обысках назвали «бредом».

В региональном Управлении ФСБ пока воздерживаются от разглашения подробностей. Но подтвердили факт проведения обысков.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, - пояснили в УФСБ по Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я пытался ее как-то реанимировать»: бойфренд рассказал, как умерла школьница, смешавшая пиво и антидепрессанты (подробнее)

В Екатеринбурге бизнесмен расстрелял 19-летнего парня на самокате (подробнее)