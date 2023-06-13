Корь может стать причиной энцефалита, менингита, бронхита и пневмонии Фото: Мария ЛЕНЦ

До 1 августа 2023 года в Свердловской области должна быть проведена подчищающая вакцинация против кори: зачем она проводится, и какие могут быть неприятности в случае отказа от прививок - в материале «КП-Екатеринбург».

ЗАБОЛЕВШИХ БОЛЬШЕ СОТНИ

В конце мая 2023 года Свердловская область была признана неблагополучной по заболеваемостью корью. Всего с начала года в регионе было зарегистрировано 119 подтвержденных случаев кори. Причем 60 % заболевших - иностранцы или дети из семей мигрантов.

14 заболевших корью детей не достигли возраста, в котором ставится первая прививка против кори. То есть это дети до 1 года. Как считают врачи, данный факт говорит о том, что 14 детей до года находились в неблагоприятном окружении среди непривитых взрослых, и именно это стало причиной их заболевания.

Всего в области санитарные врачи выявили 11 семейных очагов. Максимальное число заболевших опять же среди мигрантов, которые массово живут в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Кроме того, больные корью были выявлены в Березовском, Верхней Пышме, Ирбите, Серове, Первоуральске, Шалинском и Каменском районах области.

Подчищающая иммунизация - что это такое?

Так называют массовую прививочную кампанию на территории высокого риска распространения той или иной инфекции. Прививают тех, кто должен иметь прививку, но по какой-то причине ее не имеет. Как свидетельствуют врачи, у каждого третьего непривитого от кори причиной отсутствия прививки являются вовсе не медицинские противопоказания, а банальный отказ от прививок, причины которого не все в состоянии внятно объяснить.

Всего в области санитарные врачи выявили 11 семейных очагов Фото: ИВАНОВА Диана

В какие сроки пройдет иммунизация?

- до 1 июля 2023 года в Екатеринбурге

- до 1 августа 2023 года в Свердловской области.

Кому врачи поставят прививки?

- детям и взрослым, не болевшим корью и не привитым против кори

- детям, если они старше 6 лет и у них есть только одна прививка против кори, которая поставлена более 6 месяцев назад

- тем, кто не может представить документальное подтверждение о наличии прививок против кори

- тем, кто не имеет IgG к вирусу кори по данным серологического исследования.

Все эти правила касаются как коренных жителей области, так и мигрантов.

Какие ограничения будут для тех, кто не привьется?

Уже со 2 июня 2023 года работодатели обязаны отстранять от работы или не принимать на работу в медицинские, образовательные организации и в оздоровительные учреждения тех, кто:

- не привит против кори или привит однократно более 6 месяцев назад

- не имеет документально подтвержденной информации о наличии прививок против кори (такой информацией может быть прививочный сертификат или справка из медицинского учреждения, в котором была поставлена прививка)

- не болел корью (случай должен быть лабораторно подтвержден)

- не имеет защитных антител IgG к кори

До 1 августа 2023 года в Свердловской области должна быть проведена подчищающая вакцинация против кори Фото: Олег ЗОЛОТО

- не имеет справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Также все вышеперечисленное может стать причиной временного отказа в плановой госпитализации в больницу и в приеме в социальные учреждения (дома престарелых и т.п.). Это касается тех, кто имел контакт с больным корью. Эти запреты будут действовать до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Если ребенок едет в лагерь

В распоряжении Роспотребнадзора указано, что родителям детей, у которых оформлен отказ от прививок против кори, прививку лучше все-таки поставить до того момента, когда ребенок должен будет ехать в лагерь.

Где можно поставить прививку против кори?

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Также медики будут организовывать работу выездных бригад по проведению массовой вакцинации, в том числе в местах массового нахождения мигрантов.

Что еще можно сделать сейчас?

Если вы болели корью ранее или прививались от нее, то обратиться в медицинскую организацию (в которой лечились или прививались) за соответствующей справкой. Если ни то, ни другое сделать невозможно - сдать кровь на определение защитных антител IgG к кори.

Если не делать ничего?

Как мы помним, корь после долгого перерыва вернулась в Екатеринбург в 2016 году. Тогда за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь в городе было выявлено 83 больных корью, 54 из них были дети. Тогда непривитым против кори детям запретили посещать школы и детские сады.

Врачи напоминают: летальность при кори одна из самых высоких среди всех детских инфекционных заболеваний в мире. Страшных цифр умерших у нас нет только по одной причине - жители области все-таки в большинстве от кори привиты.

Кто болеет корью?

Заразиться корью может человек любого возраста. Для этого необязательно даже прикасаться к больному - вирус кори легко перемещается по воздуху, в том числе и по системам вентиляции в жилых домах. Вероятность заболеть при встрече с инфекцией у не болевших и непривитых людей почти 100%. Сам больной корью становится заразным еще до того, когда у него появляются выраженные признаки болезни.

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Симптомы кори

Сначала заболевание может напоминать банальное ОРВИ. При кори бывает:

- повышение температуры тела (до 38 °С и выше)

- воспаление верхних дыхательных путей: появляется насморк, сухой кашель, осиплость голоса

- воспаление слизистых глаза: покраснение глаз, отечность век, слезотечение.

Характерным для кори является появление небольших белых пятен на слизистой поверхности щек (пятна Филатова - Коплика) и высыпаний на коже, которые начинаются с лица и шеи, а потом постепенно спускаются вниз.

Корь может стать причиной энцефалита, менингита, бронхита и пневмонии. При позднем обращении за медицинской помощью возможен даже летальный исход.

. Максимальное число заболевших опять же среди мигрантов, которые массово живут в Железнодорожном районе Екатеринбурга Фото: Алиса ТИТКО

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О вакцинации

Если человек не привит против кори, но контактировал с больным, ему поможет экстренная вакцинация, которая наиболее эффективна в первые трое суток после контакта: дело в том, что при введении вакцины выработка защитных антител идет намного быстрее, чем при естественном течении кори, поэтому человек получает защиту еще до того, как вирус окажет свое негативное влияние на организм. Но лучше всего, конечно, поставить прививку заранее, тем более что летом поликлиники не перегружены потоком пациентов с ОРВИ и гриппом.