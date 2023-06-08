Самокатчики-нарушители: в Екатеринбурге ловят тех, кто бунтует против ПДД

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги профилактического мероприятия «Велосипед, Самокат» Фото: Ольга ЮШКОВА

В уральской столице за несколько часов остановили 38 самокатчиков и 32 велосипедиста за нарушение правил дорожного движения. Какое наказание грозит тем, кто передвигается по городским улицам, а не по правилам, рассказали сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОШТРАФОВАЛИ

В Екатеринбурге по-прежнему стоит жара, а осадки только-только начинают освежать свердловчан. Рады по-настоящему летней погоде в первую очередь любители СИМ – самокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес. Они вместе с велосипедистами гоняют по улицам города и, зачастую, делают это как душе захочется, закрывая глаза на собственную безопасность.

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги профилактического мероприятия «Велосипед, Самокат». Итог нерадостный - всего за пару часов автоинспекторы остановили и привлекли к административной ответственности 38 самокатчиков и 32 велосипедиста.

В ведомстве уточнили, что со всеми нарушителями проведены профилактические беседы по недопущению нарушений ПДД. Также более 250 юным пешеходам вручили памятки по безопасному поведению на дорогах.

Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы Фото: Ольга ЮШКОВА

8 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы летняя прогулка не закончилась в травмпункте, необходимо соблюдать основные правила, которые сохранят вам здоровье и жизнь.

1. Надевайте средства индивидуальной защиты: шлем, перчатки, наколенники и налокотники. Асфальт и тротуарная плитка твердые, и падение на них может завершиться сильным ушибом или даже переломом. Кататься без защиты – не признак крутизны. Круто тогда, когда безопасно.

2. Не катайтесь в непосредственной близости от других участников движения. Например, рядом с велосипедистами, роллерами. Вы можете наехать на камень, не справиться с управлением и легко налететь друг на друга. В итоге упадете вместе.

3. Передвигайтесь на СИМ только в одиночку. Если вы вдвоем, значит, нарушаете правила. Такое поведение наказывается по закону. Также нельзя баловаться на дороге, например, не держаться во время передвижения за руль. Эта рекомендация не прописана в ПДД, но влияет на здоровье не меньше – в любой момент вы можете упасть с транспорта.

4. Если хотите быть крутым, выполняйте «финты» только на предназначенной или подходящей для этого площадке, но никак не на проезжей части, тротуаре или детской площадке. Этим вы обезопасите и себя от незапланированных приземлений, и невольных свидетелей ваших выкрутасов.

5. Выучите правила дорожного движения. По закону, велосипедист – равноправный участник движения, как и автомобилист, и должен подчиняться правилам ПДД. Например, важно знать, как правильно показывать рукой, что хотите повернуть, как надо пересекать регулируемые перекрестки, по какой стороне дороги ехать.

6. Двигаясь по тротуару, аккуратно объезжайте пешеходов и предупреждайте их о своем приближении. Для велосипедистов езда по тротуарам запрещена законом, но в большинстве случаев – это единственный способ безопасного передвижения в отсутствие специальных дорожек.

7. Будьте предельно внимательными, чтобы ничто не застало врасплох, например, машина, выезжающая из двора, или выскочивший под колеса ребенок или животное. Даже звуковой сигнал может сбить вас с пути.

8. Крепите на одежду световозвращающие элементы при езде в темное время суток, в плохую погоду, в условиях недостаточной видимости. Так вас будет лучше видно другим участникам дорожного движения, а это снижает вероятность ДТП.

Проведение подобных рейдов будет продолжено Фото: Ольга ЮШКОВА

Госавтоинспекция напоминает, что граждане, пренебрегающие Правилами дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Проведение подобных рейдов будет продолжено. На этой и следующей неделе сотрудники управления Госавтоинспекции Свердловской области и Госавтоинспекции Екатеринбурга вновь проведут рейдовые мероприятия, направленные на разъяснение законодательства велосипедистам и тем, кто предпочитает поездки на СИМ.

Всем участникам дорожного движения должно быть безопасно и комфортно передвигаться по городу, а это возможно только при соблюдении ПДД каждым участником.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».