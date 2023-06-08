Александр Плаксин делал закладки, чтобы повысить показатели раскрываемости преступлений Фото: Александр КОЦ

В Екатеринбурге простились с бывшим старшим оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 Александром Плаксиным. Как стало известно «КП-Екатеринбург», экс-силовик погиб в зоне специальной военной операции, куда отправился в составе ЧВК.

- Сегодня прошло прощание в храме на улице Ясной. Похоронят его на кладбище ЧВК, - рассказал источник в силовых структурах. – Он не отсидел и года, а сразу из колонии поехал на СВО.

Согласно картотеке Свердловского областного суда, точка в деле оперуполномоченного была поставлена 29 декабря прошлого года. Тогда суд апелляционной инстанции оставил без изменения наказание для старшего лейтенанта полиции – 9 лет лишения свободы.

Его признали виновным по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий», а также по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотиков лицом с использованием своего служебного положения.

Суд пришел к выводу, что Плаксин делал закладки. А потом сам их «находил», чтобы повышать раскрываемость преступлений.

- У Плаксина, занимающего должность старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу, возник умысел на незаконный сбыт наркотического средства неопределенному лицу с целью его задержания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, для увеличения показателей по раскрываемости преступлений. С этой целью Плаксин обнаружил и незаконно приобрел наркотическое средство массой 0,95 грамма, которое стал хранить при себе. Реализуя умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства неопределенному лицу, используя свое служебное положение, - говорится в решении Областного суда.

По данным источника, на спецоперацию также отправился бывший следователь ОП № 2 Екатеринбурга Александр Герр. Он был осужден на 7 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. В окружении Герра сообщают, что он вернется домой через полгода.

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