Опасные игры: зачем родители сажают детей за руль автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области и представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассказали, как часто дети оказываются за рулем транспортных средств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водители перестали удивляться перебегающим на мигающий сигнал светофора пешеходам, но дети за рулем едва ли не ставят их в ступор: «Как такое вообще возможно, и главное - зачем?»

Сотрудники Госавтоинспекции по Свердловской области и представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассказали, как часто дети оказываются за рулем транспортных средств и напомнили, что за опасные игры несут ответственность не только юные «водители», но и взрослые.

РАДИ ПОДПИСЧИКОВ И ЛАЙКОВ

Истории, которые набирают в социальных сетях большое количество лайков, комментариев и репостов, часто связаны с угрозой для жизни тех, кто в кадре и… за рулем. В нашем регионе хоть и немного таких случаев, но все же они есть - блогеры сажают за руль детей, чтобы стать еще популярнее. «Лучше бы подумали о безопасности семьи, а не о лайках», - говорят в Госавтоинспекции по Свердловской области.

За опасные игры несут ответственность не только юные «водители», но и взрослые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К сожалению, такие «игры» инициируют сами взрослые, - комментирует старший инспектор по особым поручениям отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по СО, майор полиции Евгения Бушмакина. – Мы пресекаем нарушения на улицах, а также по видео, которые появляются в социальных сетях и в интернете. Их выкладывают родители и сами подростки. Последствия такого времяпрепровождения могут быть весьма печальными. Были случаи, когда несовершеннолетние водители попадали в серьезные ДТП с пострадавшими и погибшими сверстниками. Чтобы пресечь это на корню, Госавтоинспекция привлекает к ответственности нарушителей.

МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ

Иногда родители даже не знают, что автомобиля больше нет в гараже - его буквально из-под носа угнал собственный ребенок. Чаще всего на такой поступок решаются дети, которые тяготеют к стильной музыке, быстрой езде, чтению книг про технику, экстремальным видам спорта. Им представляется жизнь в сплошных погонях, высоких скоростях. А здесь еще и ключи от родительского автомобиля лежат в свободном доступе. «Так вот же шанс стать главным героем в собственной жизни!» - радуются девчонки и мальчишки.

- Когда родители покупают транспортные средства, они должны в первую очередь думать о безопасности детей, - говорит председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Екатеринбурга Ольга Чикилева. - Любое транспортное средство является источником повышенной опасности, и убрать ключи от детских глаз подальше - не стоит ничего в сравнении с жизнью ребенка. Особенно в летний период дети начинают опасно шалить. Родители на работе, дети предоставлены сами себе. Были случаи, когда родители уезжали на дачу, дети брали автомобили и катались по городу. Как правило, такие нарушители всегда задерживаются.

К сожалению, такие «игры» инициируют сами взрослые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если несовершеннолетнего поймают за рулем, согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющему на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку, впоследствии передается собственнику.

ЮНЫЕ РЕЦИДИВИСТЫ

Любое правонарушение, совершенное несовершеннолетним, наказывается. Если ребенок не достиг возраста ответственности, то в отношении него в комиссию по делам несовершеннолетних подается предложение, по которому сотрудники принимают меры воздействия. Это может быть беседа вместе с законным представителем, предупреждение, замечание, передача несовершеннолетнего под надзор родителей. Самая суровая мера - направление в специальное заведение закрытого типа. Она касается тех, кто совершает правонарушения неоднократно.

- На профилактический учет ребенок ставится минимум на полгода. После с ним проводят профилактические мероприятия - назначается наставник из сотрудников полиции, который с нарушителем общается, узнает, чем увлекается, чем занят в конкретное время, куратор в любое время может прийти домой и проверить. В летний период особое внимание уделяется соблюдению комендантского часа (22:00). За нарушение составляется административной протокол и на законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей родителей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, - говорит Ольга Чикилева.

ЗА ПЯТЕРКИ ПО МАТЕМАТИКЕ

Или русскому языку и физкультуре… Родители любят своих детей и понятно, что хотят их радовать за отличную учебу в школе, высокие результаты в спорте. Кто-то отправляет своих умников и умниц в детские лагеря на море, кто-то - покупает долгожданный планшет, а кто-то - мопед. И с этого момента начинаются сложности.

- Сначала ребенок проявляет интерес к велосипеду, потом к скутеру, потом к квадроциклу. Родители, бывает, сами не отдают себе отчет в том, когда предоставляют чаду взрослую технику. Но ребенок мало того, что не имеет права на нем ездить, у него отсутствуют навыки управления и знание ПДД. Кроме этого, в силу возраста он не может справиться даже с массой транспортного средства (мотоцикл, квадроцикл и другие). Как результат - ДТП.

В Екатеринбурге был случай, когда подросток ездил на автомобиле в школу. Мы отследили примерный маршрут по камерам, выставили наряды ДПС и задержали юного нарушителя, - продолжает Евгения Бушмакина. Выяснилось, что автомобиль он приобрел по объявлению на сэкономленные деньги.

Ребенок не знает правил и не умеет управлять машиной, поэтому риск аварий возрастает в разы Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

В выходные сотрудники Госавтоинспекции Ивделя задержали 16-летнего водителя мопеда, который двигался без мотошлема. Инспекторы ДПС проследовали за ТС и с помощью сигнально-говорящего устройства потребовали водителя остановиться. Выяснилось, что парень приобрел мототехнику на накопленные денежные средства и никогда не обучался в специализированной автошколе на управление данным транспортом.

В присутствии законного представителя молодого человека сотрудники Госавтоинспекции составили материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения и по статье 12.6 КоАП РФ за управление мопедом без мотошлема.

Материал направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних для проведения проверки в отношении родителей 16-летнего водителя по статье 5.35 КоАП РФ.

Дети находят технику на «Авито» – скидываются деньгами, покупают, ремонтируют или сами собирают из разных запчастей в сельских гаражах. Такая техника не отвечает нормам безопасности, технически неисправна. Если это мотоциклы, то дети зачастую не используют мотошлемы во время поездок, выезжают на дороги общего пользования. Безусловно, отсутствие знаний ПДД, навыков управления и не отвечающее требованиям безопасности техническое состояние транспортных средств, собранных самими подростками, провоцирует аварийные ситуации. Чтобы исключить нарушения подобного характера и снизить количество ДТП, ребенка можно занять любимым делом в кружке автомоделирования, автоспорта, где занятия проводятся под присмотром взрослых. Это интересно и в первую очередь безопасно.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних стоит помнить о том, что они несут ответственность за безопасность детей, а также ответственность за действия несовершеннолетних. Причиненный ребенком, управляющим транспортными средствами, ущерб будут возмещать родители. Штрафы, вынесенные в отношении подростков, придется платить тоже родителям.

Не стоит забывать и о том, что фигурирование в различных правонарушениях и деяниях, скажется и на дальнейшей судьбе ребенка, это может быть препятствием для поступления в престижные вузы, и при выстраивании карьеры в госорганах.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».