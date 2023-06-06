«Скончался до приезда скорой»: в Екатеринбурге водитель «Газели» врезался в столб и перевернулся на машине

Водитель авто был не пристегнут на момент аварии. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Посадской рядом с домом №18 произошло смертельно ДТП. Водитель «Газели» наехал на бордюр, после чего машину откинуло в столб. Авто перевернулось, а сидевший в нем мужчина вылетел из транспорта и погиб. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла 6 июня в 15:30. Водитель на «ГАЗ 3302» двигался по улице Посадская в сторону улицы Белореченская. В какой-то момент мужчина потерял контроль за движением из-за чего наехал на бордюр. Однако после этого машину откинуло в столб, от чего «Газель» перевернулась. Водитель авто погиб на месте еще до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится расследование. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

- Сотрудниками полиции установлено, что за рулем «ГАЗ 3302» находился 56-летний мужчина с 35-летним водительским стажем. В момент ДТП мужчина не был пристегнут штатным ремнем безопасности, в связи с чем выпал и был придавлен левой частью автомашины, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы и следователи провели процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование.

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