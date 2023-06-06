Посетить опытного проктолога можно и бесплатно в поликлинике по месту жительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проктологи помогают пациентам лечить заболевания толстой кишки и промежности. Без них нельзя улучшить состояние тем, кто уже болеет геморроем. Однако в обществе многие стесняются своей проблемы. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики региона совместно рассказывают уральцам, как поддерживать хорошее самочувствие. В этот раз заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Свердловской областной клинической больницы №1 Алексей Богданов рассказал, при каких обстоятельствах надо появиться у врача и как часто его надо навещать, если проблемы уже появились.

Проктолог: когда надо записаться к проктологу

Поводом для обращения за медпомощью станут боли и дискомфорт, обнаружение на туалетной бумаге крови, ощущение выпадения образований из анального канала.

Если человека беспокоит что-то из перечисленного, в первую очередь надо показаться проктологу. При этом ему не надо предварительно сдавать анализы крови или проходить диагностику самостоятельно: врачи рекомендуют для начала встретиться на первом приеме, где вы озвучите жалобы, и врач вас осмотрит. От того, кем вы работаете, какими сопутствующими заболеваниями болеете, какие препараты принимаете, какой образ жизни ведете, что больше всего беспокоит, будет зависеть постановка диагноза и выработка тактики лечения.

Если у человека уже было выявлено заболевание, он встает на диспансерный учет. Так, с геморроем после лечения требуется приходить на профилактический прием раз в год. Колоноскопию при этом надо проходить раз в 5 лет.

Если у человека были найдены новообразования, полипы, то врач назначает ему встречи гораздо чаще, чем раз в год. Это необходимо, чтобы вовремя отслеживать состояние здоровья и корректировать лечение при необходимости.

Проктолог в Екатеринбурге в 2023 году: цена

Посетить проктолога можно в поликлинике по месту жительства по полису ОМС либо платно в коммерческой клинике.

Стоимость первичного приема в Екатеринбурге проктолога в 2023 году стоит от 1200 до 2700 рублей, средняя цена – 1500 рублей.

Проктолог в Екатеринбурге в 2023 году: врачи

Свердловская областная клиническая больница №1 – ул. Волгоградская, д. 185, телефон: +7 (343) 351-76-05

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51.