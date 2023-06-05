«Согласились, не раздумывая»: Александр Масляков рассказал о первой поездке в Донбасс с командами КВН

Александр Масляков рассказал о поездке в Донбасс с командами КВН Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Масляков-младший и команды Высшей лиги КВН «Русская дорога» и «Ровеньки» впервые выступили в Донецкой Народной Республике. Артисты дали концерты 1 и 2 июня в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске.

Александр Масляков-младший и команды КВН «Русская дорога» и «Ровеньки» впервые выступили в ДНР. Фото: пресс-служба «АМиК»

- До этого дня «АМиК» (телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и Компания», - Прим. Ред.) и Клуб Веселых и Находчивых не приезжали в новые регионы нашей страны. Мы получили приглашение и, не раздумывая, согласились приехать, - поделился с «КП-Екатеринбург» генеральный директор «АМиК» Александр Масляков-младший. - «Ровеньки» начинали свой творческий путь, представляя одноименный городок, который сейчас входит в состав Луганской Народной Республики. Здорово, что география «Планеты КВН» расширяется. Надеемся, таких «выездов» у нас будет все больше».

Артисты выступили перед участниками СВО и жителями Донецкой Народной Республики.

Игроки высшей лиги КВН выступили перед участниками СВО и жителями ДНР, поддержав их в непростое для страны время.

- Юмор позволяет быстро наладить контакт с людьми, пообщаться, посмеяться вместе. Мы были рады подарить выступления популярных команд КВН, а зрители смогли на несколько часов погрузиться в атмосферу радости, улыбок и юмора, - добавил Александр Масляков.

«Зрители смогли на несколько часов погрузиться в атмосферу радости, улыбок и юмора», - рассказал Александр Масляков-младший

Напомним, в середине мая компания «АМиК» совместно с телеканалом ТНТ объявили о запуске нового юмористического шоу, в котором команды из разных городов России будут соревноваться за денежный приз в размере 10 миллионов рублей. А помогать командам будут звездные наставники.

Кастинг для команд уже прошел в Москве и проходит Нижнем Новгороде. В ближайшие дни отборы участников также стартуют в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге.