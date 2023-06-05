В Екатеринбурге мужчина на неделю приковал гвоздями мать к полу, а потом убил молотком

В СКР по Свердловской области установили, что мужчина имеет психическое расстройство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошло зверское убийство пожилой женщины. Расправу с 92-летней пенсионеркой учинил ее собственный сын. Теперь в Свердловском областном суде будут решать вопрос о его принудительном лечении.

Все случилось еще в декабре 2022 года в одном из домов на улице Лагерной. 11 числа мужчина прибил свою маму к полу гвоздем: женщина просидела так вплоть до 18 декабря, всю неделю ее левая стопа была намертво прибита к полу.

Затем сын решил окончательно с ней расправиться, нанеся более 23 ударов молотком и другими предметами: ударял мучитель по голове, рукам и ногам. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

- В ходе осмотра погибшей были обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о применении насилия в отношении жертвы. Сотрудники уголовного розыска приступили к отработке возможных версий случившегося, в ходе которых был установлена причастность ее сына, - уточняют в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина на допросе признался, что забил собственную мать, потому что устал за ней ухаживать. Из-за возраста женщина не могла себя обслуживать самостоятельно, отмечают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

На него завели уголовные дела ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» и ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы». Однако тюремного срока фигурант может избежать.

- В ходе расследования уголовного дела была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой у подэкспертного имеется хроническое психическое расстройство, в связи с чем в момент совершения деяний он находился в невменяемом состоянии, - объясняют в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как уточняют в прокуратуре региона, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.