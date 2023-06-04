В Екатеринбурге полиция открыла стрельбу, чтобы остановить пьяного лихача на Kia Cerato

Водителя доставили в отделение полиции №14 для дальнейшего разбирательства Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В районе переулка Базового ночью, 4 июня, раздавались звуки стрельбы. Огонь открыли сотрудники полиции, чтобы остановить пьяного лихача, несшегося по дороге на Kia Cerato. У машины не было государственных номеров. Заметив ее, инспекторы ДПС потребовали, чтобы водитель остановился. Но тот лишь поддал газу и попытался скрыться.

- В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - прокомментировали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке через громко-говорящее устройство патрульного авто и мототранспорта игнорировал. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О полиции» экипаж принял решение применить табельное оружие.

На безопасном участке дороги один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам иномарки. После этого лихач остановился. Его задержали. Оказалось, что ему 37 лет и он житель Екатеринбурга без водительских прав. Причем ранее его уже судили за кражу, дачу ложных показаний и побои. Причем машина принадлежала не ему, а уже умершему человеку.

- От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Как прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возбуждено уголовное дело за повторное управление машиной в состоянии опьянения (ч.1, ст.264 УК РФ). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Также задержанного оштрафуют за проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке и за управление машиной без прав.

- Водитель доставлен в отделение полиции №14 для дальнейшего разбирательства, - добавил Валерий Горелых.