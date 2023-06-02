Борьбу с природными пожарами ведут около 900 специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 2 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 1 июня, удалось ликвидировать 12 лесных пожаров.

Это возгорания в Камышловском и Махневском муниципальном районе, Верхней Пышме, Тугулымском, Сосьвинском и Режевском городских округах.

- Борьбу с природными пожарами в Свердловской области ведут около 900 специалистов, - рассказали в департаменте информполитики региона. - В тушении огня задействовано свыше 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.

По данным МЧС, для тушения природных пожаров привлекались два борта Бе-200 МЧС России. На очаги природных пожаров ими было совершено 14 сбросов воды общим объемом 126 куб.м. Авиацией РСЧС было сброшено 72 тонны воды.

Продолжают действовать в Свердловской области 23 лесных пожара на общей площади 5,2 тысячи гектаров. Из них 17 пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров локализованы.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.