В регионе действует 22 природных пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 1 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 31 мая, удалось ликвидировать 7 природных пожаров на общей площади 153 гектара.

Полностью потушить огонь пожарные смогли в Сысертском, в Асбестовском, Тугулымском городских округах и Алапаевске.

- Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным МЧС, привлекались два борта Бе-200 МЧС России. На очаги природных пожаров ими было совершено 16 сбросов воды общим объемом 144 тонны. Авиацией РСЧС было сброшено 126 тонн воды.

Сейчас в регионе действует 22 природных пожара на общей площади 5 тысяч гектаров. Из них 13 на площади 4,3 тысячи гектара локализовано. В том числе остановить распространение огня удалось в Верхней Пышме, Сухом Логу, в Таборинском муниципальном районе, в Ивдельском, Березовском, Режевском городских округах.

Угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты экономики нет.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.