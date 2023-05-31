Май 2023 года на Среднем Урале стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений

За последний месяц весны в Свердловской области прошло мало дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые с 1957 года выпало минимальное количество осадков за май. В конце весны в 2023 году в регионе почти не было дождей, всего зафиксировано 0,5 миллиметров в начале месяца. Об этом в своем telegram-канале сообщил синоптик Алексей Пулин.

- За месяц на городской метеостанции выпало 0,5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Никогда ранее в мае не было так мало осадков. Позади остались май 2016 года с 7 мм и май 1957 года с 2 мм, - пояснил специалист.

Главный синоптик Свердловской области также отметила, что май 2023 года войдет в историю, как один из самых засушливых. Галина Шепоренко сообщает, что подобные результаты фиксировались в 2016 и 2021 годах. Однако вскоре, по прогнозам Гидрометцентра, на Средний Урал придут дожди.

- Антициклон, длительное время нарушавший естественное движение атмосферы с запада на восток, отступает. Неустойчивая погода вместе с циклонами начинает продвигаться с Европейской части России на Урал. В ближайшую пятидневку наш регион окажется в зоне атмосферных фронтов, которые будут вызывать локальные дожди и грозы, - отметила синоптик.

Самым опасным периодом станет начало июня: с 3 по 5 число. В области ожидаются грозы, град, ливни и шквалы. Уже после погода приблизится к июньской норме. Ночью в регионе будет до 8 градусов тепла, а днем температура будет возрастать до 24 градусов. В начале лета количество осадков должно увеличиться.

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