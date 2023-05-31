Не брат ты мне! Художники ответили на жесткую критику стрит-арта с Сергеем Бодровым в Каменске-Уральском

Граффити рисовали пять дней. Фото: предоставил Владимир Костромин

В Каменске-Уральском команда художников нарисовала граффити, посвященное актеру и режиссеру Сергею Бодрову. На картине он предстает в образе персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат», который стал народным героем и примером для подражания. Изображение появилось в парке «Космос», но местные жители раскритиковали его в пух и прах. В соцсетях, уральцы то и дело оставляли язвительные комментарии и обращались к авторам стрит-арта.

- Давайте, перерисовывайте! Надо было сначала на черновик, - пишет пользователь Наталья Чемезова.

В таком виде граффити вызвало негодование пользователей сети. Фото: соцсети Ural24

- Темные очки пусть дорисуют… А то, прям страшненький! – негодует Елена Латышева.

Но встречались и комментарии в поддержку авторов.

- От лица многих жителей Каменска-Уральского скажу, что лучше уж такие рисунки. А не нехорошие слова и неприличные вещи, которые появляются на стенах. Пусть будет этот портрет, художник так видит! – поделилась мнением Екатерина Морозова.

«КП-Екатеринбург» поговорили с авторами граффити и узнали, почему работа вызвала такое негодование и завирусилась в Интернете. Инициатива сделать граффити Сергея Бодрова пришла к райтерам Владимиру Костромину и Валерии Мирошник.

Сначала художники хотели наносить краску баллончиками, но этот рисунок обошелся бы им в семь тысяч рублей. В итоге – они закупили фасадную краску и начали творить. Изображение на стену переносили сами, без проектора. На материалы у граффитистов ушло около 4 тысяч рублей.

- В России очень любят Сергея Бодрова и чтят его легендарные кинокартины. Я и сам с большим уважением отношусь к нему. Понятно, что картина жителям показалась изначально некачественной. Но журналист сфотографировал и выложил граффити без нашего согласия в то время, когда мы еще экспериментировали с фоном и не закончили его. Мы в это время попробовали сделать фон в стиле «готической каллиграфии», но поняли, что слишком броско, - говорит художник Владимир Костромин.

Величина граффити - более 4,5 метров. Фото: предоставил Владимир Костромин

Сейчас картину уже доработали. В высоту стрит-арт достигает около 4,5 метров. В ширину – примерно столько же. Работу художники сделали за пять дней.

- Не могу сказать, что меня сильно обидели. Я их понимаю, как фанат Бодрова. Народ ждал достойного рисунка и не потерпел, - говорит художник Владимир. - Сейчас, уже после завершения работы, отзывов не было.

По словам автора граффити, работ, посвященных Бодрову, в Свердловской области еще не было. Масштабное изображение есть в Санкт-Петербурге на Лиговке.

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