Неприкасаемые провода: энергетики напомнили уральцам о правилах поведения вблизи энергообъектов

Весной и летом практически ежедневно энергетики «Россети Урал» фиксируют случаи воздействия на линии и опоры электропередачи. Фото: «Россети Урал»

Тракторист во время посевных работ повредил опору воздушной линии 10 кВ, в результате получил электротравму и попал на больничную койку. Это произошло в Челябинской области 22 мая 2023 года.

Весной и летом практически ежедневно энергетики «Россети Урал» фиксируют случаи воздействия на линии и опоры электропередачи. Они происходят в ходе автомобильных аварий, строительных и сельскохозяйственных работ, при погрузке - разгрузке и других случаях.

Энергетики напоминают, что нарушение правил безопасности вблизи энергообъектов угрожает здоровью и жизни людей, а также нарушает бесперебойное электроснабжение потребителей.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Последствия от поражения электричеством могут быть трагичными:

- Остановка сердца или дыхания при прохождении электрического тока через тело;

- Электроожог;

- Механическая травма из-за сокращения мышц под действием тока;

- Ослепление электрической дугой.

Смерть обычно наступает из-за остановки сердца или дыхания, или того и другого. Под действием электрического тока сокращаются мышцы тела. Если человек взялся за находящуюся под напряжением часть оборудования, он не сумеет от нее оторваться без посторонней помощи.

Смертельно опасно подниматься на опоры высоковольтных линий электропередачи, разбивать изоляторы, делать на провода набросы проволоки и других предметов.

Если Вы обнаружили оборванный, висящий или лежащий на земле электрический провод, а также поврежденную опору немедленно сообщите энергетикам и в службу спасения. Смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе 8-10 м к лежащему на земле оборванному электропроводу.

Фото: «Россети Урал»

ВОДИТЕЛЯМ СПЕЦТЕХНИКИ

Чаще всего оказаться в зоне риска могут водители большегрузной, строительной, сельскохозяйственной техники, машинисты экскаваторов, манипуляторов, автокранов.

Поэтому для проведения работ спецтехникой вблизи энергообъектов, в первую очередь, организациям необходимо получить разрешение от энергетиков, чтобы те вовремя обесточили линии электропередачи на месте работ.

Движение машин под проводами допускается только в транспортном положении, в местах наименьшего провисания проводов, то есть ближе к опоре и под надзором ответственного лица за безопасное производство работ.

В случае соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. Нужно помнить, что водитель в кабине машины с пневматическими колесами и гусеничного трактора находится под потенциалом электрического поля, но это не опасно. Опасность создает шаговое напряжение или контакт «провод-машина-человек-земля».

При попадании машины под напряжение покидать кабину необходимо так: спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины, прыжками двумя ногами или шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги) покинуть опасную зону на расстояние не менее 8-10 метров.

САДОВОДАМ

С началом садово-огородного сезона владельцам садовых участков будет полезно вспомнить, что вблизи энергообъектов категорически запрещается вести строительные, поливочные, погрузочно-разгрузочные работы; производить рассадку и вырубку деревьев; устраивать загоны для скота, сооружать ограждения садов и огородов; разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы; устраивать стоянки всех видов машин и механизмов; загромождать подъезды и подходы к опорам.

РЫБАКАМ

Любителям рыбалки энергетики напомнинают, что удочка является отличным проводником электрического тока. Расстояние от земли до линии электропередачи составляет около 6-7 метров. А длина удилища – от 4 до 12 метров. Поэтому есть риск попасть под напряжение, если заброс лески идет в охранной зоне линии электропередачи либо длинное удилище переносится под проводами в вертикальном положении. При этом смертельную электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Поэтому категорически запрещено проходить с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, а также рыбачить в непосредственной близости к энергообъектам!

Категорически запрещено разжигать костры и организовывать туристические стоянки в охранных зонах воздушных линий электропередачи!

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Всем взрослым особенно нужно быть внимательным к детям и подросткам. В период летних каникул многие ребята будут проводить досуг самостоятельно.

Родителям необходимо объяснить заранее своим детям правила обращения с электроприборами и розетками дома, а также о безопасном поведении вблизи энергообъектов:

- Не трогать и не приближаться к оборванным или висящим проводам;

- Не влезать на опоры, не играть вблизи них, не разводить костры, не запускать рядом воздушных змеев;

- Не открывать лестничные электрощитки, не влезать в помещения с электропроводами (чердаки, подвалы), не проникать в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, не трогать руками электрооборудование и провода.

Энергетики «Россети Урал» еще раз напоминают. Все без исключения энергообъекты таят в себе смертельную опасность для жизни! Соблюдайте правила поведения вблизи них и будьте здоровы!