В Свердловской области действует 19 лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 31 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 30 мая, удалось ликвидировать 15 природных пожаров.

Полностью потушить огонь пожарным удалось в Екатеринбурге, Первоуральске, Алапаевском районе, а также Березовском и Талицком городских округах.

- Более 850 специалистов ведут борьбу с природными пожарами в Свердловской области. В тушении огня задействовано свыше 130 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В МЧС отметили, что для тушения привлекались два борта Бе-200 МЧС России. На очаги природных пожаров ими было совершено 22 сброса воды общим объемом 198 куб.м. Авиацией РСЧС было сброшено 126 тонн воды.

Сейчас в Свердловской области действует 19 лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров, из них 10 на площади 1,3 тысячи гектаров локализованы.

Специалисты остановили огонь в Сухом Логу, Верхней Пышме, Асбестовском, Сосьвинском, Верхотурском, Сысертском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.