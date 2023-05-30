Как отличить тепловой удар от солнечного: объясняют врачи из Екатеринбурга

При тепловом ударе у человека усиливается жажда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни на Средний Урал обрушилась небывалая жара. В дневные часы столбик термометра переваливает за 30 градусов. Конечно, проще всего спасаться от жары на берегу водоема. Но такая возможность есть далеко не у всех.

«КП-Екатеринбург» расскажет, какие симптомы самые опасные при перегреве и даст советы, как безопасно снизить температуру тела.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Для начала стоит разобраться, чем солнечный удар отличается от теплового, ведь многие люди путают эти два понятия. Разобраться нам помогли специалисты из Уральского государственного медицинского университета.

Тепловой удар – это состояние, при котором происходит общее перегревание организма. Высокую температура окружающей среды, высокая влажность и изрядная физическая нагрузка – вот основные факторы, провоцирующие это состояние. В группе риска находятся люди, чувствительные к жаре, а также те, кому в жаркие деньки приходится заниматься физическим трудом.

Солнечный удар – это разновидность теплового удара, при котором происходит длительное воздействие солнечного света на голову, непокрытую головным убором.

Как можно увидеть, оба термина схожи. Однако симптомы у этих двух состояний немного отличаются.

СИМПТОМЫ

- При тепловом ударе из-за перегрева организма температура тела у человека может значительно повыситься – до 40°С и выше. Это может сопровождаться нарушением сознания, расстройствами дыхания и кровообращения, - говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии и скорой медицинской помощи УГМУ Артем Попов.

Симптомы развиваются поэтапно. Сначала появляется слабость и сонливость, а затем человека начинает мучить жажда. Также усиливается потоотделение, а дыхание учащается. Так организм запускает естественные механизмы теплоотдачи. Дальше у больного появляется спутанность сознания и уменьшается потоотделение. При этом могут появиться изменения сердечного ритма и возникнуть быть судороги.

Потеря сознания чаще возникает при солнечном ударе. Это связано с тем, что воздействие происходит на центральную нервную систему. Причем упасть в обморок больной может как во время пребывания под палящим солнцем, так и через несколько часов после этого.

После солнечного удара человека может беспокоить головокружение, головная боль, и даже галлюцинации и бред.

КАК ПОМОЧЬ?

Первым делом нужно перенести человека в тень. Если пострадавший находится без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. Человека постараться охладить. Для этого можно обтереть его прохладной водой, положить влажные полотенца на локтевые сгибы, шею и голову. Взрослый здоровый человек может принять ванную с прохладной водой. Это поможет снять неприятные симптомы.

А вот пожилым людям такими кардинальными мерами лучше не пользоваться. Если больной находится в сознании, у него нет тошноты и рвоты, и он может глотать – его нужно просто напоить прохладной водой.