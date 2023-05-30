В Каменске-Уральском отец во время мотогонок пнул сына, который забуксовал на дистанции

Мужчина ударил мальчика кулаком по спине Фото: скриншот видео Рим-ТВ

В Каменске – Уральском 27 и 28 мая проходил чемпионат по первенству УрФО по мотокроссу. Во время гонки спортсменов класса 65, в котором участвовали дети от 8 до 12 лет, один из гонщиков вынужденно остановился на трассе. В это же время, к ребенку выбежал мужчина в зеленой кепке и нанес ему несколько ударов. Он пнул ребенка, а затем, ударил по спине. Прямую трансляцию экстремальных гонок вела телекомпания Рим-ТВ.

Мужчиной-агрессором оказался родной отец мальчика. На соревнования семья приехала из Челябинской области.

- Ребенка с соревнований вынужденно сняли. Я, как спортивный комиссар, когда это увидел, то прибежал и увел ребенка за руку с трассы. Мужчине сказал удалиться с соревнований. Они выступали лично, никаких представителей и тренеров с ними не было. После этого они поспешно покинули гонку, - рассказал «КП-Екатеринбург» член правления Свердловской Федерации мотоциклетного спорта Андрей Агафонов.

У ребенка возникла проблема с байком. Фото: скриншот видео Рим-ТВ

Мальчик не справился с управлением, завалил байк на бок и отскочил на обочину трассы. Подросток преодолевал дистанцию 85 кругов. Свидетели происшествия утверждают, что спортсмен столкнулся с технической неполадкой.

- Причина была в том, что у мотоцикла заклинили передние тормоза. Спортсмен знал, как ехать и хотел продолжить путь. Но ребенок падал трижды и не смог поехать. Отец из-за этого сорвался на своего сына, - рассказал очевидец гонки Павел. - Самое обидное, что мальчика дисквалифицировали из-за такой «помощи» на дороге.

Очевидцы гонки также были удивлены поведением мужчины, который выбежал к спортсмену. Они попытались защитить ребенка.

- Мы были в шоке от произошедшего! Зрители кричали мужчине и свистели, чтобы он не трогал мальчика, - говорит еще свидетель произошедшего Анастасия.

По словам зрителей, этот мальчик не единственный, кто пострадал. Во время другого заезда на трассе также с размаху ударили мальчика за то, что прервался во время пути.

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