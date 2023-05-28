Жители Екатеринбурга пожаловались на огромную пробку и толпы в «Екатеринбург-Экспо»

Очередь на концерт скопилась еще на входе в концертный зал
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Кольцовский тракт на подъезде к концертному залу «МТС Live Холл» в «Екатеринбург-Экспо» встал в мертвую пробку. Все из-за масштабного концерта музыканта Басты, который должен начаться в 19:00 28 мая. Горожане жалуются, что затор огромный, машины почти не сдвигаются.
- Мы в дикой пробке. Водитель такси предполагает, что доехать до концертного зала получится в лучшем случае через 20 минут, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница, которая едет на выступление артиста.
Судя по сервису «Яндекс.Карты», пробка действительно серьезная. Она начинается от ЕКАДа, но самый серьезный затор уже на подъезде к концертной площадке.
Пробка образовалась перед началом концерта
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Известно, что на «Большой концерт Басты» фанаты в Екатеринбурге выкупили все билеты.
Те, что сумели преодолеть пробку, сообщают, что на входе в «МТС Live Холл» скопилась почти километровая очередь из посетителей концерта. Люди приехали за несколько часов до начала шоу. Но, по словам очевидцев, которые тоже застряли в очереди, она продвигается довольно быстро.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru