Свердловская полиция объявила конкурс «Щит и перо - 2023»

Основными критериями являются полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций в печатных и интернет-изданиях) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловский Главк полиции объявил о приеме работ в рамках конкурса «Щит и перо - 2023».

Основными критериями являются полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций в печатных и интернет-изданиях).

Номинации конкурса:

1. «Полиция доверия» - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, в том числе в жанре журналистского расследования:

- рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;

- освещающие наиболее точно и полно раскрытие конкретного преступления;

- направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, раскрывающие положительные человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России.

3. «Гражданская позиция» - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование, отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области.

4. «Меняемся вместе» - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосознания граждан:

- направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;

- освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественного совета;

- посвященные сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел;

- ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел, организованные представителями гражданского общества.

5. «PR-проект года» - реализованные проекты в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел:

- рекламные и PR-акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел, повышение престижа службы в органах внутренних дел;

- информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;

- рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. «Содружество» – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии правоохранительных органов Российской Федерации:

- освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации.

7. «Лучший интернет-проект о полиции» – реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел:

- способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел;

- раскрывающие суть и задачи службы в органах внутренних дел;

- повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел.

«На конкурс «Щит и перо» принимаются материалы, вышедшие в СМИ в период с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года. Работы необходимо направить для рассмотрения жюри в срок до 31 мая текущего года по почтовому адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 16, УОС МВД России, с пометкой на конверте («Щит и перо»). Для того чтобы правильно оформить заявку для участия, необходимо ознакомиться с условиями по ссылке:

https://мвд.рф/shield/zajavka.

Победителей мероприятия ждут не только памятные подарки, но и, возможно, встреча с главой МВД, который, как правило, принимает личное участие в торжественной церемонии награждения лауреатов.