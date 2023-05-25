«Думали – стану овощем»: откровения пациента, переболевшего клещевым энцефалитом и лайм-боррелиозом

Разив каждый год возвращается в больницу, даже спустя 11 лет после того, как его укусил клещ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинской палате под присмотром инструктора 63-летний Разив Иксанов делает медленные приседания. Не до конца, лишь слегка сгибая колени. Медик поддерживает его и дает наставления.

- Потом в коридор выходите и приставным шагом идете, - говорит ему инструктор по ЛФК Алесандр Горбунов. – Необходимо постепенно увеличивать двигательную активность. Это ускорит восстановление.

Инструктор по ЛФК помогает Разиву выполнять упражнения на укрепление мышц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такую зарядку он должен делать каждый день. Прошло 11 лет с того момента, как Разив был укушен клещом, но до конца организм так и не восстановился. Нет-нет, да снова в руках и ногах появляется слабость, из-за чего раз в год ему приходится ложиться в больницу. По нашей просьбе Разив рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.

ПАМЯТЬ ВЕРНУЛАСЬ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ГОД

Разив родился в Башкирии, но 42 года назад переехал в Екатеринбург. У него есть дети, подрастают внуки. Работает Разив водителем грузового автомобиля и 1 мая 2012 года в выходной с коллегами поехал под Красноуральск на шашлыки.

- Там-то я клеща и поймал, - делится Разив.

Мы говорим с Разивом в коридоре больницы на улице Заводской в Екатеринбурге. То, что происходило тогда, 12 лет назад, помнит плохо. О том, что его укусил клещ, он узнал не сразу. Тот насосался крови и отвалился. А через две недели Разив вдруг почувствовал себя очень плохо.

- Две недели после тех шашлыков прошло. Мне все хуже с каждым днем становилось: ноги не слушались, постоянно кружилась голова. Уже 15 мая жена вызвала скорую, - вспоминает Разив. - Самого клеща на мне в тот момент уже не было, поэтому все думали, что у меня что-то с сердцем. Но в больнице взяли кровь на анализ. Тогда-то и стало понятно, что меня клещ укусил.

Лечащий врач, которая стоит рядом, уточняет, что Разив тогда получил от клеща целый микс из инфекций – сразу и клещевой энцефалит, и лайм-боррелиоз в тяжелой форме.

- Я был привит. Нас, водителей, каждый год всех прививали, как полагается, - рассказывает Разив.- Симптомов своих вообще не помню. Неделю лежал в больнице без сознания. Проснулся – ходить сложно, слабость в голове, память потерял. Я 53 дня на больничном был – врачи не отпускали, пока кровь от заразы не очистили. Потом меня в санаторий на реабилитацию направили. Лишь месяца через четыре начал ходить, и память стала потихоньку возвращаться. А все вспомнил я лишь через год.

Память к Разиву вернулась лишь через год после того, как он попал в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

С тех пор Разив каждый год вынужден вновь возвращаться в больничную палату.

- Весной в ноги и руки слабость возвращается. Сейчас вот опять в больнице. Прокапаюсь и опять бегать буду, работать, - сказал Разив. - Когда клещ меня заразил, многие думали, что я жить уже не буду – стану овощем. А вот видите, спокойно хожу, работаю еще. Врачам спасибо.

КЛЕЩ ПЕРЕПОЛЗ НА ХОЗЯИНА С СОБАКИ

В соседней палате в эти же дни лечение проходит другой пациент. Олег Осокин, работающий водителем в полиции, подхватил клеща в Екатеринбурге 9 мая. На улице Крауля клещ забрался на его собаку во время прогулки, а дома с собаки кровосос перелез на самого Олега.

- Вернулись с прогулки, я сел смотреть телевизор. Собака мне на колени залезла. Потом чувствую – что-то колет в мошонке, - рассказывает Олег. – Смотрю, а там клещ. Ну, я не придал этому значения. Меня за жизнь много раз клещи кусали, и я их просто вытаскивал и сжигал, даже не прививался никогда. Вот и в этот раз вытащил и побежал на кухню на плите его сжигать.

Олега укусил клещ, которого «принесла» в дом собака после прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пару дней у Олега вдруг поднялась температура. Этому значения он, правда, опять не придал – подумал, что на даче продуло, пока работал лопатой на свежем воздухе. Взял больничный, посидел на нем, пока чуть-чуть температура не спала…

- А потом как вдарило, что я уже занемог, - вспоминает Олег. - Два дня температура 39 градусов держалась. Вызвали скорую. Привезли меня в больницу. Оказалось, что у меня лайм-боррелиоз.

Ближайшие две недели Олегу, как и другим пациентам с таким заболеванием, будут делать антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Потом диспансерное наблюдение и потом уже амбулаторный период.

- Сейчас уже прекрасно себя чувствую. А в первые дни как было – температура, суставы, шею ломит. Все тело болело, - говорит Олег.

ИММУНОГЛОБУЛИН НЕ ПОМОГ

Пока мы разговаривали, в реанимации врачи боролись за 65-летнего мужчину. Его тоже укусил клещ в черте города и тоже 9 мая. Случилось это в районе Широкой Речки.

- Клеща он удалил самостоятельно, после чего обратился в травмпункт, - объясняет врач-невролог Центра лечения клещевых инфекций «Новой больницы» Анастасия Клименко. – Ему ввели 8 мл иммуноглобулина. Это была профилактическая доза. Но, несмотря на это, 21 мая у него начались лихорадка, озноб и мышечные боли. А 23 мая уже тошнота с рвотой. Он самостоятельно обратился в приемное отделение больницы.

Сам мужчина не прививался от клещевого энцефалита. Анализы показали, что у него клещевой энцефалит менингиальной формы.

- Это воспаление оболочек головного мозга, - говорит Анастасия Клименко. – Он в сознании. Разговаривает. Но у него сейчас лихорадка до 40 градусов, вялость, слабость, головокружения, тошнота и рвота. Он минимально старается подняться на кровати и сразу испытывает головную боль. В дальнейшем он будет возвращаться к нам на диспансерное наблюдение.

В реанимации сейчас лежит 65-летний мужчина, которого укусил клещ на Широкой Речке Фото: Алексей БУЛАТОВ

УМЕРЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Врачи рекомендуют – прививаться от клещевого энцефалита. Статистика уже сейчас неутешительная. Сезон только начался, а Свердловская область по пострадавшим от клещей уже побила показатели прошлого года на тот же момент. Тут дело и в жаре, разбудившей кровососов, и в беспечности любителей отдохнуть на природе.

- В этом году активность клещей выше, чем год назад, - объясняет главный внештатный специалист по медицинский профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов. – На 18 мая зафиксировано 10 330 обращений из-за покуса клеща. Уже 20 случаев клещевого энцефалита и 57 случаев болезни Лайма. В прошлом году к этому моменту было только 7800 случаев присасывания клеща и 16 случаев энцефалита.

Врачи также приводят печальные цифры. За прошлый год умерли три человека с клещевым энцефалитом. Все трое не были привиты. У одного из них клещевой энцефалит наложился на уже развившееся поражение иммунной системы. Другой случай – пожилая пациентка обратилась за помощью слишком поздно, когда у нее уже нарушилось глотание и начал развиваться паралич. Третий пациент ранее тяжело перенес коронавирус и клещевой энцефалит наложился на последствия болезни.

Врачи рекомендуют прививаться от клещевого энцефалита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

Срочно – к врачу

- Важно обратиться за помощью в первые сутки при появлении симптомов, - говорит Анастасия Клименко. – Следует обращать внимание в первую очередь на такие симптомы, как лихорадка, озноб, мышечная слабость, миалгия, тянущие боли в мышцах спины, шеи, конечностей. Возможны тошнота и рвота, общая слабость, астенический синдром. Что касается лайм-боррелиоза, то в месте присасывания клеща всегда появляется кольцевидная эритема (покраснение кожи. - Прим. ред.). Но при клещевом энцефалите такого покраснения нет.

Самостоятельно клеща вынимать врачи не рекомендуют – иначе можно разрушить его, из-за чего сдать его на анализ уже будет сложно. К тому же в этом случае хоботок может остаться в коже и тогда начнется нагноение.

- Не нужно смазывать клещей йодом, скипидаром, маслом, - напоминают врачи. – Клещ, покрытый химическим веществом, не даст достоверную картину при исследовании. Не нужно дергать клеща, стремится вырезать его. Лучше его оставить и с ним прийти в травмпункт.